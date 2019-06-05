【特朗普訪英】脫歐＋首相＋醫保　特朗普如何高調干涉英國內政

特朗普國事訪問英國。儘管特朗普一如既往，口沒遮攔地在訪英前攻擊英國個別政治人物，但他幾天看來過得挺愜意。然而，背後加劇英國人民不滿及警惕的，是特朗普毫不掩飾地企圖干預英國內政。包括脫歐、首相繼任人選、以至英國國民醫療計劃。

特朗普國事訪問英國，獲英國隆重歡迎。在6月3日首天行程中，特朗普與英女王伊利沙伯會面，並參加她為他舉行的晚宴。（路透社）

特朗普在與首相文翠珊的會談後，表示英美有着「非凡」的關係。確實自二次大戰以來英美關係密切，不論經濟還是軍事上，兩國是長期的盟友。儘使特朗普是個充滿爭議的人物，亦無阻英國與美國維繫兩國密切關係。

脫歐「現時聽他的建議還不會太遲」

但是在另一方面，特朗普的到訪正向英國展示着特朗普的「大國主義」。作為最親密盟友，特朗普毫不掩飾地企圖干預英國內政。

在訪英前，特朗普接受《星期日泰晤士報》訪問。特朗普稱英國應派出脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）與歐盟談判，並指英國應拒絕支付脫歐「分手費」，至歐盟滿足英國要求。特朗普稱英國「現時聽他的建議還不會太遲」，並稱自己的建議可「讓英國保有在脫歐談判時的彈藥」。

約翰遜（Boris Johnson）獲得特朗普高調支持，特朗普不只一次稱讚他是「出色的人」。（路透社）

推薦約翰遜成為新首相

特朗普亦不只一次盛讚約翰遜（Boris Johnson）。特朗普訪英前另外接受了《太陽報》的訪問，再次讚賞約翰遜是一個「出色的人」，並稱約翰遜特他及美國均十分正面。

特朗普表示有人曾找他希望獲得推薦成為首相，並稱獲他推薦都可以「加40至50分」。言下之意特朗普正全力「推薦約翰遜成為英國新首相」。

不過他的推薦似乎並不太受約翰遜歡迎。其實約翰遜在2016年，曾對前總奧巴馬表態反對脫歐感到不滿，約翰遜當時表示「美國並不應干預英國內政」。現時約翰遜獲特朗普推薦，可謂比脫歐干涉更為強烈。

美國霍士新聞（Fox News）報道，指特朗普曾邀請約翰遜，在其訪英期間與單對單會面，但遭約翰遜拒絕，兩人最終只在電話傾談了20分鐘。

NHS是英國的國民醫保計劃，讓所有英國居民均可免費享用大部分醫療服務。圖為文翠珊在1月前往視察一間兒童醫院時的情況。（Getty Images）

要求NHS納內貿易談判項目

美國駐英國大使伍迪・約翰遜（Woody Johnson）在特朗普到訪前，表示有意把National Health Service（NHS）納入美英貿易談判中，讓美國私人公司可競投NHS合約。特朗普在與文翠珊會談後，亦表示兩國的貿易談判，所有議題包括NHS應放到談判桌上。

NHS是英國的國民保健制度，是英國政府最大的福利支出，同時被視為是英國最優秀的國家政策象徵。但因人口老化及通脹等關係，NHS近年因資源不足、效率低下等飽受批評。為舒緩壓力，NHS部分業務交由私人企業提供，如部分視光及配藥等服務。

美國企圖插手NHS受到英國朝野批評，英國擔心若美國投資NHS會把NHS私有化，影響服務質素，特別當看見美國醫療系統因高度資本化變得相當昂貴。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱NHS「永遠也不會是英美貿易談判的項目」；有意競逐首相的另一名保守黨議員，前脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）亦表示，英國「不會把NHS賣掉」。