美國務院批准22億美元對台售武計劃　包括M1A2坦克及刺針式導彈

美國國防部周一（8日）稱，國務院已經批出可能對台出售坦克和導彈的計劃，預計涉及22億美元。

美國防部旗下的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）指，華府計劃向台灣出售的武器包括108架M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克，以及250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈等。該部門指售武不會影響台海的基本軍事平衡。

美國在台協會：華府對台政策不變

路透社6月初引述消息人士報道，美國準備向台灣出售該批武器。美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）在6月底曾表示，美國對台軍售的政策長期且一貫，在「台灣關係法」指導下以台灣國防需求評估為基礎，「政策並沒有改變」。

黃博倫強調，美國對台軍售的長期政策跨越數個政府，都是一貫的。他還說，美方相信，一貫政策對台灣安全有益，也有利於維護台灣海峽的和平與穩定。

台灣國防部發言人史順文表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

台灣外交部發言人李憲章亦稱，美方曾多次重申「台灣關係法」和對台6項保證，持續提供台灣防衛性武器。此外，台灣建構自主國防能力的決心也沒有改變，會持續與美國行政部門和國會合作，希望持續爭取美方售予台灣必要的防衛性武器。

@StateDept authorizes FMS to TECRO #Taiwan- M1A2T Abrams Tanks and Related Equipment valued at up to $2 billion @StateDeptPM @USAsiaPacific #FMSupdate-https://t.co/1PObvSfIRe — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) 2019年7月8日

美國準備對台出售武器共值22億美元，當中包括108架M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（Getty Images）

中國：堅決反對美國對台售武

中國外交部發言人耿爽在傳出有關售武計劃時表示，就上述軍售案指出，中方對美方有關動向表示嚴重關切，堅決反對美售台武器。

美國計劃對台出售的22億美元軍傭除了有M1A2坦克外，亦包括250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈。（美國海軍網站圖片）

（綜合報道）