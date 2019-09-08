俄羅斯地方選舉　莫斯科市議會成焦點

俄羅斯9月8日進行地方及地區選舉投票。在莫斯科數十名獨立參選的候選人與其支持者被捕及入獄、多周以來都有示威者上街抗議，觸發該國警方進行近10年來最大的鎮壓行動之後，莫斯科市議會選舉成為焦點。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被禁參選，在9月8日到莫斯科一個票站探訪。（Reuters）

俄羅斯市議會選舉本來不為外界所注意，然而過去數周有示威者上街抗議反對派候選人被禁參選。選舉委員指那些候選人沒有收集到足夠、合格的提名人簽名，或是指簽名的人提供的地址不全。有反對派人士認為，候選人參選受阻，是因為普京無法接受強烈批評他的人在首都贏得市議會議席。

過去一個月多以來有反對派候選人被送進監獄，有些示威者面臨刑事檢控。本週有一人因在推特（Twitter）發布推文而被判入獄5年，另有一人因為參與未經批准的示威而被判入獄4年。普京就執法部門強硬的做法回應，稱人們有權示威，但需基於國家利益行動。

莫斯科市議會45席將由720萬合資格選民選出。選舉投票在8日早上8時開始，選民可往3600個票站投票。目前執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）主導莫斯科市議會，惟今次該黨「沒有」派候選人競選。來自該黨的候選人多以獨立身份參加選舉。