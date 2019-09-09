莫斯科市議會選舉　初步結果指部分反對派候選人得票領先

俄羅斯9月8日進行的地方及地區選舉投票結束，當中由執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）主導的莫斯科市議會選舉成為焦點，正進行點票工作。有媒體指出，部分反對派候選人得票領先。

俄羅斯總統普京到莫斯科一個票站投票。（Reuters）

英國《電訊報》8日報道，反對派的配票策略有效，或令「統一俄羅斯黨」失去部分議席。根據當局公布的點票進度，部分反對派和獨立候選人得票領先總統普京（Vladimir Putin）所屬「統一俄羅斯黨」支持的候選人。

其中，在莫斯科一個市中心選區的逾半點票結果顯示，「公正俄羅斯黨」（A Just Russia）的候選人，擊敗「統一俄羅斯黨」支持的候選人。而「統一俄羅斯黨」莫斯科分部負責人兼現任市議會議長，據報亦輸給其他對手。

今次的選舉改選，莫斯科市議會45席由720萬合資格選民選出。惟今次「統一俄羅斯黨」「沒有」派候選人競選。來自該黨的候選人多以獨立身份參加選舉。

俄羅斯市議會選舉本來不為外界所注意，然而過去數周有示威者上街抗議反對派候選人被禁參選。選舉委員指那些候選人沒有收集到足夠、合格的提名人簽名，或是指簽名的人提供的地址不全。有反對派人士認為，候選人參選受阻，是因為普京無法接受強烈批評他的人在首都贏得市議會議席。