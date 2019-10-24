【一分鐘看世界】特朗普再遭指證、土俄協議、英國39屍命案

早晨，今天是10月24日，星期四。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普再遭指證
美國眾議院展開彈劾調查。總統特朗普形容，彈劾調查是「私刑」，被指有種族歧視之嫌。駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）亦到國會閉門作供。泰勒表示，總統特朗普以美國對烏克蘭3.91億美元的軍事援助作為附帶條件，要求烏克蘭公開調查民主黨總統候選人拜登父子。白宮則反擊指這是一場有組織的抹黑運動。彈劾調查是否特朗普2020年選戰喪鐘的第一響？（按此閱讀更多）
民主黨對總統特朗普展開彈劾調查，美國駐烏克蘭大使泰勒到國會作供。（美聯社）
土俄協議
土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京於索契（Sochi）會面，商討敘利亞局勢。兩國達成協議，將庫爾德人民保護部隊（YPG）撤至土耳其邊境30公里外，土俄亦會於安全區聯合巡邏。普京致電敘利亞總統巴沙爾，對方向普京表示感謝。有傳媒認為，兩國協議反映美國在塑造敘利亞的未來上已經沒有一席之地。渴望擠身核武大國之列的土耳其，又將會如何大展拳腳？（按此閱讀更多）
土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京會面，就敘利亞問題達成協議。（美聯社）
英國39屍命案
英國東南部埃塞克斯郡（Essex）一輛貨車的貨櫃，被發現藏有39具屍體，包括一名年僅十多歲的少年。當局以涉嫌謀殺拘捕貨車司機，並展開調查。首相約翰遜（Boris Johnson）對事件表示震驚，並表明要打擊人蛇販運。由於涉事貨車在保加利亞註冊，保加利亞政府稱已與倫敦交涉，之後指貨車是從比利時出發……（按此閱讀更多）
脫歐再押後？
英國《泰晤士報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）和工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）召開會議，討論新的國會立法程序動議，即是新的立法時間表。但《衛報》指，兩方未能達成共識。脫歐限期即將在10月31日屆滿，但按目前狀況來看，延期脫歐似乎已不可避免。英國未來可能出現五種場景……（按此閱讀更多）
Facebook數碼貨幣
美國科技巨擘Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月23日到國會出席聽證會，解釋公司的數碼貨幣計劃Libra。他承認計劃有風險，但表示會降低成本，向更多人開放全球金融系統。他亦呼籲監管機構迅速行動，因為中國即將推出同類計劃……（按此閱讀更多）
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