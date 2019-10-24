【一分鐘看世界】特朗普再遭指證、土俄協議、英國39屍命案

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早晨，今天是10月24日，星期四。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普再遭指證

美國眾議院展開彈劾調查。總統特朗普形容，彈劾調查是「私刑」，被指有種族歧視之嫌。駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）亦到國會閉門作供。泰勒表示，總統特朗普以美國對烏克蘭3.91億美元的軍事援助作為附帶條件，要求烏克蘭公開調查民主黨總統候選人拜登父子白宮則反擊指這是一場有組織的抹黑運動。彈劾調查是否特朗普2020年選戰喪鐘的第一響？（按此閱讀更多

民主黨對總統特朗普展開彈劾調查，美國駐烏克蘭大使泰勒到國會作供。（美聯社）

土俄協議

土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京於索契（Sochi）會面，商討敘利亞局勢。兩國達成協議，將庫爾德人民保護部隊（YPG）撤至土耳其邊境30公里外，土俄亦會於安全區聯合巡邏。普京致電敘利亞總統巴沙爾，對方向普京表示感謝。有傳媒認為，兩國協議反映美國在塑造敘利亞的未來上已經沒有一席之地。渴望擠身核武大國之列的土耳其，又將會如何大展拳腳？（按此閱讀更多

土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京會面，就敘利亞問題達成協議。（美聯社）

英國39屍命案

英國東南部埃塞克斯郡（Essex）一輛貨車的貨櫃，被發現藏有39具屍體，包括一名年僅十多歲的少年。當局以涉嫌謀殺拘捕貨車司機，並展開調查。首相約翰遜（Boris Johnson）對事件表示震驚，並表明要打擊人蛇販運。由於涉事貨車在保加利亞註冊，保加利亞政府稱已與倫敦交涉，之後指貨車是從比利時出發……（按此閱讀更多

脫歐再押後？

英國《泰晤士報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）和工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）召開會議，討論新的國會立法程序動議，即是新的立法時間表。但《衛報》指，兩方未能達成共識。脫歐限期即將在10月31日屆滿，但按目前狀況來看，延期脫歐似乎已不可避免。英國未來可能出現五種場景……（按此閱讀更多

Facebook數碼貨幣

美國科技巨擘Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月23日到國會出席聽證會，解釋公司的數碼貨幣計劃Libra。他承認計劃有風險，但表示會降低成本，向更多人開放全球金融系統。他亦呼籲監管機構迅速行動，因為中國即將推出同類計劃……（按此閱讀更多

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