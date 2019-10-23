「俄土協議」內容曝光　美媒：美國已沒有一席之地

俄土領導人10月22日就敘利亞局勢達成協議，美國媒體認為，美國是最大的輸家，在塑造敘利亞的未來上，美國已經沒有一席之地。

10月22日，敘總統巴沙爾前往伊德利卜省前線，這是2011年敘利亞危機爆發以來，巴沙爾首次公開前往伊德利卜省。（VCG）

達成了什麼協議？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月22日在俄羅斯索契就敘利亞局勢進行長達7個小時的會談，雙方在會談後達成協議，隨後公布了一份包含10點內容的諒解備忘錄。

俄土領導人達成的協議主要圍繞土耳其方面的一個主要擔憂，即庫爾德人問題。根據協議內容，俄敘軍隊將從10月23日中午開始進駐敘土邊境敘利亞一側。在接下來的150個小時裏，將把敘利亞庫爾德人的人民保護部隊（YPG）人員以及武器運回離邊境30公里處的地方，而俄敘軍隊將沿此在縱深32公里的地方進行巡邏。

此外，協議還允許土耳其對敘北部發起的「和平之泉」行動在有限的地區內進行，而土方不會發起新的攻勢。

+ 4 + 3 + 2

美國有線電視新聞網絡（CNN）認為，庫爾德人將不得不做出讓步，該協議要求YPG或「敘利亞民主軍」撤出部分衝突區。敘利亞的庫爾德人可能別無選擇，只能允許由俄支持的敘軍進入自己控制的地區。

更為重要的是，協議還意味着庫爾德人有了新的「擔保人」，這一「擔保人」顯然已不是作出撤軍決定的華盛頓，而成了莫斯科。

給美國帶來什麼？

顯然，普京和埃爾多安已成為該地區地緣政治的主要權力中間人。CNN指出，普京和埃爾多安似乎都不傾向於重新劃定土敘邊界，也不鼓勵分離主義運動。在此基礎上，莫斯科方面至少獲得了兩處利益，一是外交政策上的成功，即在會談當天，普京表示俄土雙方同意維護敘利亞的「主權和領土完整」；二是莫斯科現在已經確保，安卡拉方面必須與阿薩德政權進行直接談判。

在這場多邊博弈中，最大的地緣政治「輸家」，正是華盛頓。美軍的撤離本就可以說是給莫斯科送來了一份「禮物」，而此次俄土協議的達成更加讓美國的處境「雪上加霜」。

實際上，正是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）宣布，美國人該退出敘利亞的地盤了。面對美土停火協議中規定的120小時截止期馬上到來，紹伊古10月22日喊話美國離開敘利亞，「只剩下1小時31分鐘」了。