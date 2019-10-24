中國被指在俄羅斯擴張　英媒聚焦中俄遠東耕地矛盾

英媒記者近日前往俄羅斯遠東地區，報道中國在當地的「擴張」問題。而當地居民則認為，若沒有中國人的耕種，大部分農田將重新淪為荒地。

俄羅斯遠東地廣人稀，農產品質量較高。（VCG）

英國廣播公司（BBC）10月22日報道稱，BBC記者在俄外貝加爾邊疆區、阿穆爾州、猶太自治州、哈巴羅夫斯克邊疆區和濱海邊疆區的調查表明，在某些地區，「中國人擁有一半以上的耕地」。

報道舉例稱，在俄猶太自治州的列寧區，中國人租用了8.1萬公頃耕地中的近6.2萬公頃。該州州長列文塔爾（Alexander Levental）對BBC記者表示，中國人耕種着該州56%的土地。他說，中國人儘量使用自己人工作，但有時也根據季節僱用俄羅斯人，報酬是可觀的，每天為2,000盧布，只是當地居民願意從事這項工作的人並不多。

報道稱，雖然中國人由於語言障礙無法很好地與當地社會融合，但當地居民總體上對他們是友好的。

對此，俄羅斯《獨立報》23日稱，根據俄聯邦統計局的信息，在俄遠東地區，與中國有關的公司和法人租賃或擁有至少35萬公頃的土地，而與中國相鄰的俄5個邊境地區的耕地面積為220萬公頃。據此，中國人耕種的土地約佔該地區所有耕地的16%。俄羅斯遠東發展部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）表示，他無法提供確切數據，但根據官方統計，中國人和企業擁有俄羅斯遠東土地的數量所佔比例並不大。

俄羅斯亞洲工業家和企業家聯盟主席表示，問題不在於中國人到俄羅斯耕種土地，目前俄有四分一的耕地未被利用，約3,000萬公頃的耕地被荒廢，中國企業進行耕種是有益的。問題在於要加強管理，為俄當地居民創造就業機會。報道引述管理農場的俄居民的話說：「當地沒有人願意工作。如果中國人離去，這裏將像從前一樣雜草叢生。」

值得一提的是，目前俄羅斯遠東和西伯利亞地區仍有1,200萬公頃適於農業用土地尚未開發。中國產業海外發展協會秘書長和振偉表示，中國正考慮增加從俄羅斯的進口大豆。不過，眼下有一個大問題，即俄羅斯一年大豆產量只有300萬噸，不及中國缺口（3,000萬噸）、以及美國大豆年進口量（3,200萬噸）的十分之一。

和振偉稱，單純只靠中糧集團等糧食企業去買還不夠，「必須要有人去種，需要有實體企業去做配套工作，需要中國企業去投資」。