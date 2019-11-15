【一分鐘看世界】美參院推涉港法案、威尼斯水災、揭秘日本大嘗祭

早晨，今天是11月15日，星期五。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國參議院推動涉港法案
美國眾議院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），惟參議院仍未排期表決。參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和資深成員魯比奧（Marco Rubio）宣布啟動「熱線」程序，讓參議院能夠快速一致通過法案……（按此閱讀更多）
香港示威近日出現升級趨勢，美國參議院啟動程序，尋求快速通過《香港人權與民主法案》。（美聯社）
威尼斯水災
意大利城市威尼斯（Venice）遭遇約50年來最嚴重水災，市內約八成半地區遭淹浸，造成最少兩人死亡，全市進入緊急狀態。水災特別嚴重的成因既被指與氣候變化、陸沉有關，也有指源於官員貪腐，導致遲遲未能實行市內的防洪「摩西計劃」。島上居民紛紛控訴政府官員只顧發展旅遊賺錢，卻無視本島居民需要。經過多番爭取，威尼斯本島居民接下來將會有一場島民專屬的公投，隨時改變威尼斯的命運……（按此閱讀更多）
意大利城市威尼斯（Venice）遭遇約50年來最嚴重水災，全市進入緊急狀態。（美聯社）
揭秘日本大嘗祭
日本舉行德仁天皇登基儀式之一的「大嘗祭」。一代日本天皇，一生只會舉行一次大嘗祭，這場儀式更是天皇登基環節中最重要的神秘儀式，天皇會供奉神明，但另一方面，它又充滿爭議。究竟「大嘗祭」是一場怎樣的儀式？（按此閱讀更多）
大英帝國的終結
歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）發表演講，敦促英國選民不能放棄阻止脫歐的選項，指英國脫歐後，將成為「二流角色」。不過英國首相約翰遜（Boris Johnson）承諾，如果勝出大選，將結束「沒完沒了」的脫歐。雖然脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）曾表示不會挑戰保守黨的議席，但有報道指，法拉奇也拒絕約翰遜提出的「選舉協議」……（按此閱讀更多）
美土元首會面
美國總統特朗普（Donald Trump）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會晤，特朗普稱自己是埃爾多安的「大粉絲」，並稱兩人的會議「既美妙又富有建設性」。但這個「朋友」不僅未同特朗普解決兩國爭端，還再次絕妙地戲弄特朗普。前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也曾指特朗普外交只看私利……（按此閱讀更多）
必看話題文章
「70年代纜車照」再瘋傳 只靠一支桿「吊命」 網民：離天堂很近
麵包自動販賣機殺入法國鄉村 多地全無傳統麵包店 神聖地位不再
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。