威尼斯逾半世紀最嚴重水災釀2死　聖馬可大教堂地下室遭淹沒

意大利「水都」威尼斯11月13日遭遇超過50年來最嚴重的水災，造成最少兩人死亡，全市進入緊急狀態。水災造成當地多個景點關閉，歷史悠久的聖馬可大教堂（St. Mark's Basilica），地下室遭完全淹沒。威尼斯市長估計，全市損失達到數以億計的歐元。

洪水湧入威尼斯的街道，大批遊客需要涉水而行。（AP）

適逢威尼斯潟湖大潮和連日暴雨影響，威尼斯出現53年來最嚴重的水浸。根據意大利潮汐預測中心在當地時間13日晚上10時50分的紀錄顯示，威尼斯潟湖漲潮水位已達187厘米，全市約八成半地方水浸，情況亦僅次於1966年的1.94米紀錄。

男子在泵走積水時觸電死亡

意大利安莎通訊社（ANSA）指，威尼斯市內島嶼佩萊斯特里納（Pellestrina）有兩人死亡，其中一名78歲的男子在住所泵走積水時，觸電死亡。報道指，另一名死者的死因也相信與水災有關。

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在地勢最低的著名景點聖馬可廣場（Piazza San Marco），積水超過1米高，遊客要在水深及膝的街道上涉水而行。建於公元9公紀的聖馬可大教堂（St. Mark's Basilica），發生近1200年來第6次水浸，有玻璃窗碎裂，地下室被完全淹沒，部分磚石被浸壞。幸好教堂內的展品及收藏未受到破壞。

多個旅遊景點關閉

水災也造成當地多個景點關閉，包括格拉西宮（Palazzo Grassi）、威尼斯鳳凰劇院（Teatro La Fenice）、佩姬·古根漢美術館（Peggy Guggenheim Collection）等。

🌧 It was a stormy night and the forecasts promise nothing good at once. We will give you news on our activities soon. Anyway, we are here for good morning! 🌧 pic.twitter.com/yO2LpLCeVl — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) November 13, 2019

佩姬·古根漢美術館總監韋爾（Karole Vail）稱，美術館建築與展品未有受損，但為了安全原因，決定暫時關閉至11月14日。

威尼斯地標之一、聖馬可大教堂的地下塞被洪水淹沒。（Reuters）

當局在主要道路搭建臨時橋樑，予居民及遊客出入。威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）稱將宣布緊急狀態，下令學校停課，又稱損失可能高達數以億計歐元。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）到現場視察災情，表示會成立專項調查，並將發放應急基金。