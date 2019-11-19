【一分鐘看世界】日本雅虎合併LINE、特朗普赴體檢？香港人權法案

早晨，今天是11月19日，星期二。
清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
日本雅虎合併LINE
韓國最大網絡公司Naver宣布，旗下日本子公司通訊應用程式營運商LINE將與雅虎日本（Yahoo Japan）達成基礎合併協議。韓國媒體認為，合併對於進軍東南亞的阿里巴巴與騰訊將會形成巨大威脅。兩間公司背後分別代表韓國與日本的科網巨企，是什麼促成兩者的合併？兩者的合併又將意味着什麼？（按此閱讀更多）
韓國最大網絡公司Naver宣布，旗下日本子公司通訊應用程式營運商LINE將與雅虎日本（Yahoo Japan）達成基礎合併協議。（美聯社）
特朗普突赴體檢？
美國總統特朗普（Donald Trump）到華盛頓沃爾特·里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Medical Center）進行超過兩小時的身體檢查。他稱，已經完成第一階段的年度體檢，身體狀況良好。有美國媒體引述消息人士指，這次體檢原本並非事先安排。另一邊廂，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的健康也似乎面臨考驗……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普（Donald Trump）接受超過兩小時的身體檢查。他稱，已經完成第一階段的年度體檢，身體狀況良好。（美聯社）
香港人權法案
美國參議院即將審議《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），並決定啟動「熱線」程序，若果沒有任何參議員反對法案，可能很快便會成功通過參議院。下一步會如何？（按此閱讀更多）
威尼斯水災
意大利威尼斯再次水浸，水位達1.5米，為一周內第三次達超過1.5米，亦是自1872年有紀錄以來情況最惡劣的一周。文藝復興重鎮佛羅倫斯和擁有知名斜塔的比薩也發布水患警報。不過威尼斯水浸阻止不了遊客觀光的心情。日前一名男子就想要在水中自拍，結果不小心一腳踩入運河水道中，差一點瞬間滅頂……（按此閱讀更多）
親華新總統
斯里蘭卡大選點票結束，由前國防部長、在野人民陣線黨拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）勝出。親華的拉賈帕克薩競選時訴求民族主義，誓言打擊恐怖分子，外界擔心國內穆斯林將同受打壓。拉賈帕克薩的勝出，意味保守派勢力回潮……（按此閱讀更多）
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