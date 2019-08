【新聞教室】韓日軍事情報保護協定是甚麼　竟與朝鮮有關？

韓國8月22日決定拒絕延續《韓日軍事情報保護協定》(GSOMIA)。日本多次表示希望能延長相關協定,但日韓關係惡化,終令韓國拒絕與日本分享重要及敏感情報。

軍事情報保護協定,全稱General Security of Military Information Agreement(GSOMIA),是一種軍事同盟關係。簽署的兩國會相互交流包括軍事技術、戰術資料、密碼、與及各種可促進兩國軍事合作的必要情報。

各國會根據自國盟友關係互相簽署協議,促進軍事交流及合作。日本與包括美國、印度、北約等7個國家及組織簽署協定,當中包括韓國。

簽署協定的名稱不一定叫作GSOMIA,如日本與美國簽署的協定全稱為「日本政府與美國政府有關保護秘密軍事情報措施協定」(Agreement between the Government of Japan and the Government of the United States of America concerning Security Measures for the Protection of Classified Military Information),但內容意義基本相同。

2016年,韓國時任國防部長韓民求和日本駐韓大使長嶺安政簽署《軍事情報保護協定》。(AP)

日韓協定意義在於朝鮮

日韓簽署協定除建基於美日韓分別的同盟關係外,亦因與朝鮮息息相關。在過去日韓未建立關係前,日本需透過美國才能獲釋韓國對朝鮮知悉的情報,簽署協定後日韓可互相分享相關情報,對日本防範不時試射導彈的朝鮮非常重要。

根據協定內容,若無特別通知,兩國協定每年將在8月24日自動延長。但因日韓關係持續惡化,韓國為回應日本所述的「對韓不信任」,互相把對方從出口白名單中剔除。韓國外長康京和表示,交換敏感軍事情報需要高度互信,在日本對韓採取出口管制下,韓國難以維持對日交換軍事情報。