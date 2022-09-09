英女王逝世｜從日不落到英聯邦　帝國由盛轉衰的新路向

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）自1952年接手管治英國，多年來「事頭婆」帶領英國走過高高低低，協助這個由盛轉衰的帝國找到新道路。



1952年2月6日，伊利沙伯公主父王喬治六世壯年病逝，當時正與丈夫、愛丁堡公爵菲臘（Prince Philip）代父出訪非洲肯尼亞（Kenya）的她即時繼任，成為英國歷來第六位女王。27歲的公主變成女王，負起國家重擔。

伊利沙伯二世接手之時，正值第二次世界大戰結束後數年，曾經被稱作「日不落帝國」的大英帝國已由盛轉衰。創業難守業更難，面對國力日衰以及全球掀起去殖民化浪潮，英女王在內要維持國家穩定，在外要保持國家在全球勢力。

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大英帝國衰落

據估計大英帝國全盛時期，地球上每4個人就有一個是英國人，不過帝國自1947年印度獨立後逐漸瓦解。60年代，由非洲到亞洲，英國在起義及反抗聲中放棄一個又一個殖民地。

伊利沙伯二世以英聯邦（Commonwealth of Nations）的概念，將昔日的前殖民地和友好國家拉攏在一起。1961年她出訪英聯邦國家加納（Ghana），更奠定英聯邦的友誼牢不可破。

當年英國國會及民眾都不希望她前往當地，擔心她人身安全受威脅。她啟程前5日，加納首都阿克拉更發生炸彈爆炸。但英女王力排眾議，稱不會害怕。

結果這次行程非常成功，她有如定海神針，鞏固英聯邦的組織力，亦證明即使她是權力有限的君主，仍可在世界舞台上發揮作用。

英女王2012年與北愛爾蘭前副首席部長麥吉尼斯（Martin McGuinness）握手。（AP）

北愛爾蘭的麻煩

愛爾蘭人1922年成功爭取獨立，但以新教徒人口為主的北方6郡仍由英國統治，當地的天主教徒猶如二等公民。1968年北愛出現一連串民權運動，最終因警察鎮壓而激化成大型騷亂，英軍更不時針對天主教徒。

1972年「血腥星期日」，英軍射殺14名手無寸鐵的和平示威者，隨後衝突不斷，各派各自成立武裝組織，以暗殺、炸彈襲擊敵對陣營。一筆又一筆血債之後，英愛兩國70年代起展開和平進程，卻因北愛衝突雙方不肯讓步而多次難產。

1998年耶穌受難日，英愛兩國政府連同分別代表共和派及保王派的北愛8大黨派簽訂《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement ），雙方解除武裝，共同組建自治政府，終於結束長達30年的「大麻煩」（The Troubles）。

英女王2011年在都柏林訪問期間，首度公開談到「大麻煩」；2012年，她與曾領導愛爾蘭共和軍、北愛爾蘭前副首席部長麥吉尼斯（Martin McGuinness）首次握手，標誌北愛和平發展重要時刻，亦是這位君主與分離主義者和平新時代的開始。

時代的終結

君主立憲制度下，「事頭婆」沒有實權，只是形式上的國家元首，卻演活了何謂一國領袖。放諸21世紀，她的地位、魅力及能耐仍是無與倫比。她的離世標誌着一個時代的終結，但就如她當年接手英國一樣，亦為新時代掀起序幕。