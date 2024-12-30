卡特逝世｜和平使者締結中美「姻緣」　卻遺留未解伊朗難題

撰文：梁凱怡
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美國前總統卡特（Jimmy Carter）12月30日逝世，終年100歲。回顧卡特任內有得也有失，一方面推動中美關係正常化，促成兩國建交，另一方面因為伊朗人質危機觸發美伊斷交，留下一大敗筆，也將總統寶座拱手讓人。不過卸下公職的他，依然默默為和平作出貢獻，贏得別人的掌聲和尊重。

凡人總是敵不過歲月。卡特近年健康轉差，2015年發現腦部患癌，需要接受治療。當時卡特已經看淡生死，稱「無論發生什麼事，都感到放心」。四個月後，年屆90歲高齡的卡特擊退病魔。2019年3月22日，卡特甚至打破已故前總統老布殊（George W. Bush）的紀錄，成為最長壽的美國前總統。

單是在2019年，卡特已經多次出入醫院。卡特5月跌倒導致髖骨骨折，需要接受手術。10月時，卡特兩度跌倒，其中一次面部需要縫針另外一次則導致盆骨輕微骨折。11月，卡特入院接受腦部減壓手術，處理跌倒引致的腦出血。12月，卡特因為尿道感染再度住院

美國前總統卡特因尿道感染　感恩節期間再度住院半年跌3次　美國最長壽前總統卡特入院減腦壓

花生農夫搖身一變國家元首

卡特1924年於佐治亞州普萊恩斯（Plains）出生。父親是花生農夫，童年生活簡樸。父親因為癌症逝世後，卡特從七年的海軍生涯退役，返回家鄉接手家族農場生意，賺了不少錢，漸漸變得富有。

1960年代，卡特踏上從政之路，起初當選為佐治亞州參議員，之後於1970年當選州長。1976年，卡特打着「相信我」（Trust Me）的旗號成功爭取選民支持，以些微之差力壓爭取連任的福特（Gerald Ford）當選美國第39任總統，為華府帶來一股「南部微風」。

作風親民的卡特不拒泥於繁文縟節，不但堅持讓人叫他的名字Jimmy，於總統就職儀式上也和妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）手牽手從國會山莊走到白宮。

父親是白人種族隔離主義者，母親卻於68歲的高齡加入和平隊（Peace Corps），有兩年時間於印度擔當護士的工作。至於卡特，一方面繼承母親的自由傳統，另一方面是虔誠基督徒。即使身為總統，卡特也繼續於教會教授主日學，甚至於國宴也不忘作謝飯禱。

救參行動慘烈告終　遺下最大敗筆

前總統尼克遜（Richard Nixon）的水門事件（Watergate）為美國帶來重挫，經歷兩任共和黨總統執政後，民主黨總統卡特上任象徵一個光輝的新未來，卡特也承諾帶領國家走出水門事件的陰霾。不過，國內石油危機導致高通脹和高失業率，被迫推行緊縮政策。

四年任期間，卡特於外交方面做出過一點成績。1978年，卡特成功促使埃及和以色列簽署《戴維營協議》（Camp David Accords），正式承認以色列國。卡特也簽署《巴拿馬運河條約》（Torrijos–Carter Treaties），將巴拿馬運河歸還予巴拿馬。

只是，卡特「曾經也上到最高」，但也經歷到「逐漸滑落谷底的暗」，外交政績未能掩蓋往後爆發的更大危機。1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻美國支持的沙王巴列維（Shah Mohammad Reza Pahlavi）。卡特批准巴列維到美國就醫，觸動伊朗示威者情緒，引發人質危機。美國駐德黑蘭大使館被佔領，66名外交官和平民被挾持。

人質危機遲遲未能解決，卡特後來宣布與伊朗斷交，並實施貿易禁運。不過，公眾認為卡特立場不夠強硬，支持度大跌。美國政府曾嘗試救走人質，可惜行動失敗，導致八名美軍成員陣亡，更顯卡特的無能。同時間，蘇聯入侵阿富汗，美國發起抵制1980年莫斯科奧運會但不成功。

外交問題成為卡特的政治包袱，間接將總統寶座拱手讓予列根（Ronald Reagan），令他當時成為1932年以來，首位連任失敗的總統。

伊朗人質危機40周年　全國多地舉行反美示威伊朗人質危機40年：美大使館遭佔領寫滿革命標語　至今原封未動
1979年，鄧小平訪問華盛頓，與卡特簽署多項協議，展開中美關係新一頁。（Getty Images）

中美關係正常化推手　改寫兩國命運

談到卡特另一個重要的政治遺產，不得不提到任內推動中美關係正常化的工作。卡特上任後，派出國務卿萬斯（Cyrus Vance）和國家安全顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）先後出訪中國，就兩國關係正常化舉行談判。

台灣問題一直是阻礙中美關係正常化的絆腳石。華府表示願意接受中國開出的原則後，兩國開始近半年的談判，最終達成協議，也即是後來《中美建交公報》的內容。美國承認台灣是中國的一部份，也同意於中美關係正常化後與台灣斷交，並從台灣和台灣海峽撤軍。兩國也確認於1979年1月1日起正式建交，並於同年3月1日起互派大使和成立大使館。

雖然美國國會通過《與台灣關係法》，並由卡特簽署，但仍無阻時任中國國務院副總理鄧小平應邀訪問美國。1979年1月29日，鄧小平抵達白宮，獲卡特設宴歡迎。鄧小平的歷史訪問是中華人民共和國成立以來最高級別的官員訪美。雙方簽署多份合作協議，包括科技、文化、教育等，展開中美關係的新一頁。

充當和平使者：戰爭永不為善

卡特或許算不上是出色的總統，但他卸任後以另一個身份參與公共事務，充當「和平使者」，似乎為他贏得更多的掌聲。

位於亞特蘭大（Atlanta）的卡特中心（Carter Center），成為卡特調解國際衝突的基地。卡特於幕後協助中東和平進程走在正軌，並親自訪問朝鮮，遊說時任領袖金日成與韓國展開對話。他又帶領代表團於1994年前往海地談判，說服政變奪權的軍政府交出權力。另外，卡特也有份促成波斯尼亞戰爭停火，為後來簽署的和平協議奠下基礎。

2002年，卡特獲頒諾貝爾和平獎，以表揚對國際衝突尋找和平解決方法的努力。卡特致辭時說：「戰爭有時或者是必要之惡。但無論有多必要，戰爭永遠都是惡，永不是善。我們不會從殺害彼此的子女學懂如何共處。」

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