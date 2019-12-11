【一分鐘看世界】通烏門彈劾、懷特島火山、中美關稅押後生效？

早晨，今天是12月11日，星期三。
清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
彈劾特朗普的兩項條款
美國眾議院司法委員會就彈劾總統特朗普召開聽證會，民主黨籍的主席納德勒稱有大量證據顯示特朗普瀆職，又批評他將個人利益凌駕在國家之上，違反就職誓言。另一邊廂監察報告顯示，聯邦調查局則認為此前的通俄門調查不存在政治偏見，惹來特朗普不滿。民主黨目前提出濫權和妨礙兩項條款來彈劾特朗普……（按此閱讀更多）
眾議院司法委員會主席納德勒和眾議院議長佩洛西等人提出兩項彈劾特朗普的指控，分別是濫權和妨礙國會。（AP）
新西蘭火山爆發 生還者憶述多人燒傷
新西蘭懷特島火山爆發，至今造成6人死亡，有逃出生天的旅客憶述救人經過，發現多人嚴重燒傷。新西蘭公布消息指，受傷旅客來自多個國家，當中包括兩名中國人，現時有8人失蹤，但由於島上幾乎沒有生命跡象，預料失蹤者凶多吉少。這次火山爆發突如其來，其實除了懷特島外，日本的櫻島和西之島流也是十分活躍的火山島……（按此閱讀更多）
新西蘭懷特島火山爆發後，有救援人員乘坐小型救生艇，嘗試登島救人。（AP）
中美階段性貿易談判接近尾聲？
現在距離美國對中國貨品徵收新一輪關稅的限期不足一周，特朗普表示中美兩國在落實貿易協議方面有良好進展。美國農業部長珀杜則指特朗普不想如期加徵關税，並且想看到中方表現出誠意，另有美媒引述中美雙方的官員指，兩國貿易代表正在制定基礎，押後原定12月15日生效的關稅。有分析認為，隨着中國再買美國大豆，加上白宮高級顧問庫什納的加入，預示第一階段貿易談判近尾聲……（按此閱讀更多）
俄羅斯遭禁賽 普京不滿「政治化」體育
世界反興奮劑組織指俄羅斯涉嫌篡改禁藥紀錄，宣布重判俄羅斯禁賽4年。俄國總理梅德韋傑夫批評事件反映國際社會歇斯底里的反俄。俄羅斯總統普京對此大感不滿，稱莫鄞科有權上訴，形容有關決定出於政治考量。中國外交部則回應稱，認為不應將體育賽事政治化……（按此閱讀更多）
新澤西州槍擊案 最少6死
美國新澤西州澤西市發生槍擊案，造成最少1名警員和3名平民，以及2名槍手死亡。消息指案發位於當地猶太商店附近，警員前往調查謀殺案時突然遭到槍手襲擊，雙方持續駁火逾1小時，學校也需要關閉……（按此閱讀更多）
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