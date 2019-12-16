【一分鐘看世界】解讀中美協議、英揆不能開心得太早？朝鮮大試驗

早晨，今天是12月16日，星期一。
多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
如何看待中美貿易協議？
中美達成首階段協議，美國財長姆努欽隨即表示兩國第二階段談判可能會再細分階段進行。中美兩國12月13日公布消息，不過雙方措辭上有細微差異，顯出未來談判仍存在風險；加上中美談判過往出現「講過不算數」的情況，令外界質疑兩國能否真的就此握手言和，美國貿易代表萊特希澤也明言協議未能解決兩國間所有的問題。有分析認為，美國並非如其所說取得巨大勝利，協議背後亦可能涉及兩國政經關係的管控……（按此閱讀更多）
中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽10月時會面。兩個月後，中美達成首階段貿易協議。（Reuters）
約翰遜與脫歐前路
英國大選結果由保守黨以壓倒性姿態勝出，當地傳媒預料首相約翰遜內閣將有輕微改動。成功連任的約翰遜念茲在茲脫歐問題，預計在英女王發表聖誕講話時會連帶提及脫歐新協議。不過約翰遜的勝仗不意味保守黨一片坦途，也有傳媒觀察到約翰遜與美國總統特朗普在選舉優勢上的相似，或預視西方保守陣營悄悄改變……（按此閱讀更多）
約翰遜帶領保守黨取得近數十年來的大勝。（Reuters）
美朝無核化限期將至
朝鮮政府宣布在衛星發射場兩度進行重大試驗，並稱有助「另一款戰略武器」的開發，應對美國核威脅。現時距離重啟美朝無核化談判的期限尚餘僅半個月，朝鮮此時卻劍拔弩張，美國對朝政策特別代表比根訪韓，與韓國總統文在寅相討有關問題；另一邊廂的中國和俄羅斯將提出對朝的新政策，讓外界揣測北京是否首肯朝鮮試驗……（按此閱讀更多）
沒大台的「沙甸魚」反極右示威
一罐沙甸魚如何代表大型示威運動？意大利近日有大批民眾反對極右翼聯盟黨領袖薩爾維尼，他們紛紛湧到羅馬街頭，向仇恨及疑歐主義說不。示威者絡繹不絕「迫爆」街頭，並形容自己就像罐頭內的沙甸魚，強調反對者將多得令街道水泄不通。這場和理非、沒大台的運動迅速在國內和歐洲遍地開花，更有民調指出如果沙甸魚在意大利組成政黨，會獲得一成七選票……（按此閱讀更多）
聯合國氣候峰會成果不大
聯合國氣候峰會正式閉幕，各國勉強達成協議。與會國雖然同意尋求將全球溫度升幅控制在攝氏2度內、就減排展現更大雄心，以及為受氣候變化影響的貧窮國家提供援助,但押後至明年才處理全球碳市場的議題。聯合國秘書長古特雷斯表明，對於會議成果感到「失望」。……（按此閱讀更多）
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