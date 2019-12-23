【一分鐘看世界】朝鮮的聖誕禮物、太空部隊成立、美國逾60車相撞

早晨，今天是12月23日，星期一。
潮濕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
金正恩無核化談判兩手準備
自越南特金會以後，美朝兩國關係起伏不定，現時無核化談判陷入僵局。平壤當局宣稱進行大型火箭炮試驗，最新衛星圖片亦顯示，朝鮮在平壤擴建與生產遠程洲際彈道飛彈發射器有關的大樓；另外也傳出美軍偵察機再飛臨半島監視朝鮮的消息。朝鮮領導人金正恩召開中央軍委第三次擴大會議，討論加強自衛國防力量，有分析認為這反映金正恩為棄核談判破裂留有「兩手準備」……（按此閱讀更多）
金正恩主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第三次擴大會議。（Reuters）
美國太空軍「集結」
美國正式成立太空部隊，成為美軍內第六支部隊，並加入五角大樓。這個由太空司令部改組已成的隊伍將獲發4000萬美元，用於運作與維護。與一般人對太空部隊的理解不同，這支部隊並不是用於對抗外星人或保衛地球，而是捍衛美國自身在太空中的霸權，也可謂與列根時期的「星球大戰」計劃一脈相承……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普簽署2020財政年度《國防授權法》，任命原太空司令部司令雷蒙德帶領太空部隊。（AP）
路面結冰+濃霧 美逾60車串燒相撞
美國維珍尼亞州一條州際公路清晨發生嚴重交通事故，最少65輛汽車懷疑因濃霧和路面結冰連環相撞，造成最少45人受傷。從照片可見，渉及意外的車輛推在一起，有的更互相堆疊，救援人員須爬上車頂，穿過被撞毀的車輛，拯救被困傷者……（按此閱讀更多）
從文明與歷史看中美貿戰
中美達成首階段貿易協議，特朗普表示將很快與中國簽署協議，又稱中國同意購買數十億美元的美國農產品。從文明角度而言，中西方存在不少信仰、價值觀或道德上的差異；從歷史角度而言，有就中美正陷於修昔底德的陷阱，不過中美兩國的關係難以用簡單理論概括，情況也取決於兩國如何處理眼前的挑戰……（按此閱讀更多）
特朗普邀請約翰遜到訪
英國白金漢宮發布王室四代同堂的照片，相中的喬治小王子正攪拌食材，英女王、查理斯和威廉王子在旁觀看。同樣處理食材的還有首相約翰遜，他到了愛沙尼亞探望英軍，為他們送上食物，並強調履行對北約承諾。脫歐協議在國會通過後，外界關注英美間的貿易協定，英國傳媒就指，特朗普已經邀請約翰遜在新年訪問白宮……（按此閱讀更多）
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