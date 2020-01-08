【澳洲山火】消防員連續10天救災逾12小時　累到躺草地照片瘋傳

澳洲正經歷有史以來最嚴重的野火，當地的消防員疲於奔命，冒着生命危險只為守護家園。近日在網絡上就有人貼出一張消防員倒地的照片，發文者表示，照片中的人是她的父親，為了救災他連續十天工作超過12小時，累到直接躺在草地上，令人相當難過。

澳洲野火延燒數月，站在第一線的消防員辛苦救災。據《每日郵報》報道，澳洲新南威爾士（New South Wales）一名女子珍娜（Jenna O'Keeffe）在網路上發文，照片裡是她的父親躺在外頭的草皮上，她表示，父親已連續十天救災超過12小時，只能趁著空檔躺在野外短暫睡個五分鐘。

澳洲女子珍娜表示，她的父親已連續十天救災超過12小時，只能趁著空檔躺在野外短暫睡個五分鐘。這張照片在Facebook轉發超過4.7萬次（Jenna O'Keeffe/Facebook）

珍娜表示，父親自願參與救火，這個夏天他們都在對付農場熊熊燃燒的烈焰，一個月以來未曾停歇，每個人都非常疲倦，且救災的資源就快用盡了。然而澳洲的夏季還有50多天，這場災難目前看來仍不會結束。

🔻澳洲山火情況🔻

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珍娜呼籲大家持續關注澳洲，不要對這場災難感到麻木，「不要被負面情緒、政治、臉書新聞及戲劇所耽誤。」她表示，在澳洲有許多勇敢的人自願對抗森林大火，沒日沒夜只為了保護親人及家園的安全。

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