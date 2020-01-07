【澳洲山火】經濟損失慘重　煙霧擴散至南美

澳洲山林大火持續。根據衛星影像顯示，大火產生的煙霧1月6日已經擴散至超過1.2萬公里外的南美洲國家，包括智利和阿根廷。

總理莫里森（Scott Morrison）承認，山火對澳洲造成極大的經濟影響，並承諾向新增的國家林火恢復局（National Bushfire Recovery Agency）撥款20億澳元。澳洲保險委員會（Insurance Council of Australia）7日將索償總額的估算調高至700萬澳元。

智利氣象部門首長烏拉（Patricio Urra）表示，清晨時份見到偏紅的陽光，就是大火煙霧造成的效果。他指出，煙霧上升至海平面6000米的高空，估計不會降回地面，但煙霧未對智利民眾構成威脅。

阿根廷氣象部門也發布煙霧的衛星影像，指出煙霧是由西至東移動的鋒系帶到南美。地區氣象公司Metsul指，煙霧已經擴散至巴西的南里奧格蘭德州（Rio Grande del Sur）。

日本向日葵8衛星、美國太空總署（NASA）地球觀測站（Earth Observatory）和美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）亦分別發布衛星影像，顯示煙霧擴散至南美。