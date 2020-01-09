【戈恩潛逃】戈恩是罪犯還是清白？　記者會留疑問待解答

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）1月8日召開記者會，為自己潛逃黎巴嫩辯護。戈恩大談逃亡目的「是為了正義」，並在記者會上狠批日本司法制度，並把他認為參與策動「政變」的日產高層成員供出，指控這是一場政治迫害。但在這場記者會後，仍有多個疑問尚待解開。

戈恩在記者會上展示各種文件，反駁日產汽車對他的指控。（Getty Images）

有報道指戈恩在離開日本前曾與電影制片人會面，希望把自己的經歷拍成影片。無疑戈恩的經歷非常精彩：他在日本成功拯救日產汽車成為國民英雄，卻又被捕、一夜間成為罪犯；面對幾乎肯定要被定罪卻成功逃亡，躲在樂器箱中潛逃往黎巴嫩，出現在眾人眼前。戈恩的事蹟比任何電影橋段都要精彩。

「日本檢察機關犯法不是問題？」

在記者會上，戈恩狠批了他在日本被拘留的情況，拿出文件反駁控罪，並把他認為參與策動「政變」的日產高層成員，供出前副社長川口均、日產副社長今津英敏是事件背後主腦。戈恩亦回答了僅有被允許參與記者會的東京電視台記者發問，為自己的行為辯護。

在戈恩的眼中，是日產把這個本來是董事會內的鬥爭，搬到台面上並使出了司法武器把他除之後快。日本的人質司法讓他大感痛苦和意外，戈恩在記者會上承認潛逃是犯法，但反問「為何日本檢察機關犯法就不是問題？」

這次是戈恩自2018年被捕後，首次正式面對傳媒的公開記者會。（Getty Images）

記者會後遺留的大量疑問

毫無疑問針對戈恩的指控是需要調查，事實上，美國證券交易委員會2019年9月便因戈恩涉嫌漏報1.4億美元收入，向日產提出指控及罰款。戈恩是否真的「清白無罪」，外界一直質疑。

同時，日產高層內部鬥爭顯而易見，如代替戈恩成為日產董事長的西川廣人，才在9月因被揭露內部董事報酬問題而引咎辭職。

日本司法制度為人詬病也是焦點之一，日本高達99%的刑事定罪率顯得異常。日本偏重疑犯供述，忽略其他證供和有嚴刑迫供的傾向也是普遍已知的問題，日本早已有要求司法制度改革的聲音。

1980年代日本最大宗的政商貪污醜聞「Recruit事件」（里庫路特事件），Recruit的創業者兼理事長江副浩正因涉嫌行賄被捕，他在長達10年的官司中極力否認自己有罪。裁判的最大爭論之一，就是江副被檢察官強迫認罪的指控。最終在破紀錄322次開庭後，江副被判有罪但只獲入獄3年緩刑5年，有等於沒有的判刑，戈恩明顯是正避免這種命運在自己身上發生。

但是，戈恩的潛逃無疑是犯罪行為，戈恩在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時也表示他願意接受審判，前題是「能保證讓他得到公平審判」的地方。這地方不會是日本，但會是哪裏？戈恩未來會一直躲在黎巴嫩不再離開？戈恩案件的真相會是如何？日本的司法制度會否改革？這都是需要解答的問題。