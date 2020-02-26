韓女做移植手術後坦承是新天地教友　38醫護要隔離1醫生已感染

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）在韓國國內大爆發，至今已累計1261人確診，12人死亡。有一名女子近日在大邱加圖立醫院，將肝臟移植給媽媽，沒想到手術完成後，該名女子才告知自己其實是新天地教會教友，以致38名醫護人員被隔離，其中一名醫生確診，不過由於也有一名教友在院內擔任護士，因此尚無法確認醫生的感染源頭，而加圖立醫院也因有確診個案而遭封鎖。

韓國大量確診個案與新天地教會有關，按圖看看新天地教會宣傳片及大型崇拜盛況↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

據韓國SBS報道，該名女子18日前往大邱加圖立醫院，接受肝臟移植手術，準備將肝臟捐贈給母親，但動完手術後，她才接到教友須隔離的通知，也因手術後仍持續發燒而接受篩檢。

不幸的是，該女子的篩檢結果呈陽性反應，確診感染新冠肺炎，以致包括參與手術在內的6名醫生及24名護士等38人遭隔離，其中一名20多歲的醫師事後更被確診感染，不過由於該棟病院內也有一名教友擔任護士，並在20號確診，因此尚無法得知醫生感染源頭究竟是哪個。

目前接受移植的女教友母親已接受首次篩檢為陰性，但為求保險仍會再度進行採驗。事發的加圖立醫院也因此事封鎖。

【相關圖輯】為何韓國疫情急速上升？防疫失敗5大因不只新天地教會（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【相關圖輯】韓國重災區瘋搶KF94口罩 大邱E-Mart外現超長人龍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】