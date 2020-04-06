【一分鐘看世界】英女王全國特別講話、全球口罩之爭、5G播病毒？

今天是4月6日，展開新一周工作前，你需要知道的國際新聞：
英女王全國特別講話
COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周日（4月5日）晚發表一次歷史性的全國特別講話，鼓勵人民齊心抗疫，並感謝醫護人員無私付出。這次是英女王繼位以來第5次在聖誕節以外發表的電視講話，前4次分別為1991年第一次海灣戰爭期間、1997年戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）去世、2002年女王母親去世，以及2012年女王繼位60周年。（按此閱讀更多）
英女王4月5日晚發表一次歷史性的全國特別講話，鼓勵人民齊心抗疫，並感謝醫護人員無私付出。圖為4月5日，英國赫特福德（Hertford）兩名孩子正在家中收看英女王的電視講話。（路透社）
全球口罩之爭
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球蔓延，各國口罩及各種醫療設備需求急升，世界正展開一場「口罩戰爭」。法國有地區政府投訴，他們一些從中國訂購的口罩遭美國「劫走」。美國總統特朗普4月3日宣布將禁止3M製造的N95口罩出口，惹起鄰國不滿。加拿大總理杜魯多批評美國措施是個錯誤，但不會向美國採取報復措施……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：各國口罩及各種醫療設備需求急升，世界正展開一場「口罩戰爭」。圖為西班牙一名戴上口罩的工人。（AP）
特朗普的國難紅利
美國總統特朗普希望盡快恢復經濟活動；不過隨着該國在未來兩周迎來疫情最艱難時期，他想重啟經濟都急不來。新冠肺炎在歐美流行之際，各國領袖都一如所料地民望大升，獲得了「國難紅利」。特朗普的民望也一度升至他上任以來的最高點，不過他能否維持住這個紅利，目前看來似乎是凶多吉少……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎在美國蔓延，圖為特朗普4月4日在白宮出席記者會。（AP）
5G播病毒？
英國近日發生兩宗訊號塔遭縱火事件，原因竟可能是與謠言有關。網絡近來出現流言，亂指新冠肺炎疫情與5G有關聯。英格蘭國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）批評謠言是垃圾，胡說八道。波伊斯表示，未來兩周的死亡數字可能繼續高企。……（按此閱讀更多）
Zoom安全漏洞
不少學生及打工仔都要留家中避疫，轉為以視像會議軟件「Zoom」在網絡上課或開會，軟件安全問題被受關注。公司承認曾將部分客戶數據分流中國處理，引起外界擔心……（按此閱讀更多）
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