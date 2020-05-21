新冠肺炎・5.21｜增8宗巴基斯坦輸入個案　張竹君：感染率較高

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心宣布，今日(21日)新増8宗確診個案，全部是外地輸入，患者來自巴基斯坦。今日沒有本地感染個案，連續七日沒有本地感染個案。康文署部份康體設施如泳池、健身室今日（21日）重開。

陳肇始指約1500檢疫單位料7至9月落成 倘疫情穩定會停用駿洋邨

【16:55】有機構聲稱已成功開發新型肺炎測試劑，市民可於家中自行檢測。張竹君指，絕不贊成市民去買快速測試產品，「唔係好似驗孕咁喺屋企自己驗，係未得㗎！」她指，自己做測試或出現假陰性或假陽性，如有病徵都一定要求醫。

+ 2

【16:45】外界關注川崎症患者與新型肺炎會否有關，庾慧玲表示，公立醫院正陸續邀請今年川崎症新患者做檢查，至今有18名病人的血清已交港大做測試，但暫未有病人驗出有新冠病毒的「中和抗體」。至於為何未有及早向外界公布，她強調由於外國見到新冠病毒與川崎有關係，亦有本港兒科專家關注，所以尋找這類病人做檢查。她亦重申要謹慎測試，亦曾發現有假陽性的情況，故要先了解情況再公布，暫時未有相關患者的歲數、男女比例。

張竹君指，由巴基斯坦返港確診的人有20、21位，約佔逾千名相關人士的百分之零點幾左右，認為是偏高的比例。

【16:40】庾慧玲表示，今日再多3名病人出院，分別是第532宗、第789宗及第1046宗個案，目前截至中午仍有23名確診患者在9家公立醫院留醫。而第595宗個案繼續危殆，第1049宗個案嚴重，另外21人情況穩定。

新冠肺炎｜單日增8宗確診個案創一個月來新高 涉2個家庭群組

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生，會見傳媒交代詳情。

第1057宗個案，是一名56歲男子，昨天由巴基斯坦經卡塔爾到香港，乘搭QR818班機。他一月底與子女到巴基斯坦探親，返港時沒有病徵，但入住檢疫中心後有咳嗽，今日正式確診。

第1058宗個案，是一名14歲男子，他本身沒有病徵，與1057宗個案是父子關係。而第1059宗個是一名22歲男子，與1058宗個案是兄弟，亦即是1057宗個案的兒子。他於5月16日時在巴基斯坦有頭痛，其後痊癒，但到港檢疫中心後再有咳嗽，今日亦有喉嚨痛的情況，估計他於5月15日在當地已發病。

而第1060宗個案，是一名31歲女子，她與3名小孩於2月份到巴基斯坦，並與第1061及1062宗個案是親戚關係，大家都於巴基斯坦有見面及接觸，但報稱無與有病徵的人接觸。

第1061宗個案，是一名11歲女子，3月4日與媽媽、妹妹、一個姨姨到巴基斯坦探親，昨日亦乘QR818航機經卡塔爾多哈返港。第1062宗是第1061宗個案的媽媽，本身亦無病徵。

第1063宗個案是一名73歲女子，她是第1055宗個案的嫲嫲，而第1056宗個案是其媳婦，於5月20日開始有發燒、咳嗽及氣促，送至屯門醫院後確診。

而第1064宗個案亦是昨日乘QR818班機回港，3月時獨自到巴基斯坦探親，獨自返港後並無病徵。

【14:41】消息指，本港今日增至少7宗新型肺炎確診個案，均屬輸入個案，衞生防護中心將交代個案詳情。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

【10:42】據了解，本港今早新增一宗新型肺炎初步確診個案，73歲女患者是巴基斯坦返港人士，屬輸入個案，病人由檢疫中心送往屯門醫院，據悉她曾與其他確診者接觸。

昨日總覽：新冠肺炎・5.20｜今日零確診 跨境生下周或未能復課

跨境生復課擬指定深圳灣或福田口岸出入境 料未能趕及下周三實行

【08:00】截至周四（21日）上午8時，全國確診病例84506宗，累計死亡人數4645人，疑似病例7宗，治癒病例79718宗，累計境外輸入1708宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

【07:00】全港學校將於下周三（27日）起分階段復課，中三至中五將於當日復課，6月8日起中一及中二級亦會復課。傳統官校皇仁書院今日（20日）發通告交代復課後的防疫措施，放學時中一及中二學生將循正門離開，中三至中五學生則或需循北面球場閘口的「側門」離開，避免聚集。

該校中一至中三學生的暑假將延至7月20日開始，中四及中五學生則會延至7月27日開始，並需上暑期研習班。

新冠肺炎｜皇仁書院復課後學生不同出口放學 高中7月底始放暑假

▼CU Mask網上申請攻略▼