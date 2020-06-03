【美國示威・最新】華盛頓紐約實施宵禁　示威者未有散去

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。與此同時，警民關係愈趨惡化，續有示威者及警員受傷。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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6月3日（香港時間）

【08:16】紐約市和首都華盛頓分別自當地時間晚上8時和7時起實施宵禁。不過示威者未有散去的跡象。

【06:33】亞特蘭大有6名警員涉嫌向兩名大學生使用過分武力而面臨起訴。事發時，兩名大學生乘坐的私家車在亞特蘭大街頭遇到示威而停在路上，期間有多名警員上前要求他們下車，並使用電槍，以及用警棍打破車窗。

【03:50】明尼蘇達州政府以人權罪起訴明尼阿波利斯市警方，調查警方在過去10年的執法方式和程序，判斷對方在執法時是否對有色人種採取歧視態度。

【00:44】紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，市長白思豪（Bill de Blasio）及警方應對市內出現搶掠情況不力。他認為白思豪低估形勢，並稱可能運用州長權力撤換市長和派出國民警衛隊。

6月2日（香港時間）

【22:18】美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在過去一個周末，即29日至31日以來，43個城市有7,200人在示威中被捕。根據電視台檢視的資料，他們是因為入內盜竊，縱火，嚴重毆打和騷亂而被捕。

【22:01】美國總統特朗普在香港時間晚上7時19分發推文說，華盛頓昨晚（6月1日晚上）沒有問題、很多人被捕。他也指執法人員做得很好。此外他還再度說，要對華盛頓實行「統治」（Domination。他在推文中最後一句指出，人們得多謝總統，看來是對聯邦政府處理示威的手法感到滿意。

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

【22:00】美國前總統奧巴馬（Barack Obama）表示，美國人就弗洛伊德之死示威，或會是爭取警方改革的轉捩點。他說：「如我們向前走，我們可以將我們正當的憤怒變成和平、持續以及有效的行動，然後這一刻將會是我們國家走在想要符合最高理想的漫展旅途的轉捩點。」

【21:55】美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及民主黨籍的參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）說，美國總統特朗普在處美國廣泛地區的示威的手法是「懦弱、軟弱以及危險」。

【17:33】美國紐約市一名警長在處至一宗押物店被人闖入的個案時，被一輛黑色轎車撞到，司機駕車逃走。暫時未有人被捕。

受傷警長情況嚴重，頭部及腿部受傷。

【14:19】一名大都會警局警員在6月2日稍晚時間中槍。事件發生在拉斯維加斯大道，當時一場「黑人的命也是命」示威已來到尾聲。

【14:08】密蘇里州聖路易斯市6月2日晚有4名警員中槍受傷，全部已送院，沒有生命危險。密蘇里州聖路易斯市警察局長海登（John Hayden）表示，兩名警員腿部中彈，其中一人腳部中彈，另一人則是手臂中彈。

【14:06】美國多間媒體包括美國有線新聞網絡（CNN）、紐約時報（New York Times）等，6月1日公開一段總統特朗普（Donald Trump）與各州長舉行視像會議時的錄音，這位美國總統在會上稱明尼蘇達州「已是全世界的笑柄」，認為該州在爆發示威的第一天晚上，應對手法不夠強硬。

【12:18】美聯社6月2日報道，芝加哥郊區小鎮西塞羅（Cicero）發生騷亂期間有2人被殺。

【11:48】國民警衛隊目前已動員超過1.7萬名隊員前往23個州和華盛頓哥倫比亞特區協助平息動亂。

【11:27】美媒報道，特朗普曾躲進白宮地堡。特朗普不滿有關報道顯得自己軟弱，指希望在白宮大門外被人看到。警方用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近的示威者後，特朗普手持聖經走到教堂，被指是爭取「上鏡」機會。

【11:26】紐約市長白思豪（Bill de Blasio）6月1日表示，他為在示威期間被捕的女兒基婭拉（Chiara）感到驕傲。他表示：「我對此感到佩服，她在那嘗試改變某些她認為不公平的事情，而且是通過一種和平的方式。」

【09:40】紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和伊利諾伊州州長普里茨克（J. B. Pritzker）表明反對出動軍隊介入平亂。科莫堅稱，只有小部份示威者造成破壞，形容特朗普威脅「號召美國軍隊對抗美國公民」。

【08:20】美國總統特朗普（Donald Trump）6月1日表示，將出動數以千計的武裝士兵制止首都華盛頓的暴力情況，並揚言如果其他地方的市長和州長未能重新控制示威情況，將出動軍隊介入。

【05:54】死者弗洛伊德（George Floyd）家屬的代表律師6月1日發表聲明，透露最新驗屍報吿結果，相信弗洛伊德是因頸部受壓導致當場窒息死亡。