美國為何突然禁止中國航班　專家：特朗普出於經濟考量

特朗普為何突然威脅禁止所有中國客運航班往返美國？專家分析稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對美國航空業造成巨大損失，停飛主要是出於經濟目的，此外，特朗普也是意圖轉移國內的焦點。

如果美國這一禁令如期執行，那麼將事實上中斷中美航線，使得中美之間的爭端愈發白熱化。（新華社）

美國交通部6月3日發布命令，宣布將從6月16日起，暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，涉及中國國際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空等多家航空公司。

美國交通部稱，如果中國政府允許達美航空（Delta Air Lines）和美國聯合航空（United airlines）等美國航空公司往返中國，它將「做好充分準備，重新考慮這一行動」。

美國交通部所謂的中方未能允許美國的航空公司營運往返中國的客運航線，指的是中國民航局自3月29日開始實施的「五個一」政策（一個航空公司一個國家只保留一條航線，一周最多執行一班）。

特朗普為何突然威脅中斷所有的中國客運航班？西媒評論稱，美國發出禁令的威脅是中美關係惡化的最新迹象，目前是美中關係30多年來最糟糕的時期。

據中國媒體「觀察者網」6月4日報道，中國民航工作者、民航業評論員張仲麟撰文稱，在美國新冠疫情之中，美國航空業受創極為嚴重，近乎停擺，若能復飛中美航線，對於美國航空公司來說可是一個資本市場上的重大利好消息。

中國民航專家張寶鑫也認為，美國威脅中斷中國航班，主要是出於經濟目的。張寶鑫6月3日接受《環球時報》記者採訪時表示，此次疫情令一些美國航空公司備受打擊，對美國經濟來說造成巨大損失，特朗普政府出於恢復經濟的考慮，才會不斷要求中國恢復航班。

張仲麟指出，特朗普政府一個重大議題是中國，自新冠疫情以來，特朗普政府一直在向中國推卸責任。從2月初到現在，中美航線只有中國航空公司在執飛，美國航空公司想要執飛中國卻不批准，一定程度上可以將其渲染為一種中國所製造的「不平等」，試圖營造出一種中國「霸凌」美國的印象，從而轉移美國國內愈演愈烈的矛盾。

除此之外，2020年是美國大選年，美國三大航空公司的僱員雖然分布全美，但主要營運地與僱員所在地還是集中在民主黨所控制的州。以三大航空公司的復飛為彈藥向中國攻擊，不論是中國屈服還是三大航空公司因此蒙受損失，對特朗普來說都是樂見其成。

對特朗普來說，如果中國屈服於「極限施壓」，那無疑是他的功勞；如果三大航空公司因此受損，那更是打擊了民主黨的支持者。不論最終結局如何，特朗普可謂是算盤打得精。

張仲麟認為，美國宣布準備對中國航空公司實行禁航令，相當程度上是美國黨爭的體現。