【一分鐘看世界】美國近萬人被捕、BNO「升級」、中美復飛爭拗

今天是6月4日星期四，在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

美國示威揭示的社會問題

美國一名黑人之死，當局宣布起訴4名涉案警員，惟事件引發的反警暴示威持續，媒體估計至今有近1萬人被捕，當中既包括示威者，也有在示威中趁機搶掠者，多家大型商店都因此遭殃，要用木板遮蓋門口。在這次風波中，也讓外界關注美國警察的「隱性偏見」問題，以及當地社會長期存在的頑疾、99%對1%階級問題等。

另一邊廂總統特朗普（Donald Trump）則繼續認叻，他自認為黑人貢獻多，僅次林肯，但輿論則繼續批評他6月1日前往教堂拍照的「做騷」舉動......（按此閱讀更多）

美國示威：圖攝於6月2日，Macy'ｓ百貨遭到洗劫，工人正忙於架設圍板保護。（Reuters）

BNO「升級」計劃

英國首相約翰遜（Boris Johnson）突然在香港報章發表文章，講述英方對「港版國安法」的立場，當中香港人最關注的，還在於首次由他提到英方有可能加大BNO持有人簽證權利一事，他之後認為，要以精明方式處理英中關係。而在BNO問題，外相藍韜文之前已提及、該政府醞釀中的計劃可能會為BNO帶來三大改變，且重點是加入工作權，藍韜文更表示，英國準備以英中自由貿易協議為代價，為港人發聲。另一邊廂，同屬五眼聯盟的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也有講及「港版國安法」議題，表示將繼續支持和平、對話和緩和局勢，並促請北京和港人有建設性地接觸……（按此閱讀更多）

英國首相約翰遜6月3日突然在香港報章發表文章，引來關注，圖為5月11日他現身唐寧街10號（Getty）

中美復飛爭拗

中美爭拗又有新戰場，美國公布將自6月16日起禁止中方航空公司的客運航班前往美國，背後源於美方希望藉此迫使中國允許美方航空公司恢復在當地的航班。在貿易方面，美國又宣布將對稀有金屬釩進口的數量和狀況啟動「232調查」，以了解是否損害美國國家安全。

兩國之間的戰場還少不了香港，美國國務院更新對香港的旅遊警示內容，提醒民眾北京政府將在香港實施國安法，警告旅居香港的美國國民可能會面對任意執法……（按此閱讀更多）

達美航空發表聲明稱，支持並讚賞美國政府有關禁止中國航班的行動（Getty）

拉美疫情未到頂

雖然全球多國的新冠肺炎（COVID-19）趨緩，但世衛表示拉美疫情還未到頂峰，重災區巴西6月2日公布新增1262宗死亡個案，再創單日新高。在亞洲，東京疫情有反彈跡象，知事小池百合子同日發布「東京警報」，促請市民避免外出。至於在中東，極端組織塔利班也傳出領導層有多人感染，包括最高領導人……（按此閱讀更多）

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尋找抗疫良藥

研發抗疫藥物成為全球各地科學家的重點，世衛宣布準備恢復抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）的臨床測試，而視該藥物為「神藥」的特朗普最近完成整個療程……（按此閱讀更多）

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