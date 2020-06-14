韓國安會常委會開會討論韓朝關係　韓統一部：兩國應遵守所有協議

韓國總統府青瓦台發言人姜珉碩6月14日表示，國家安保室室長鄭義溶當天淩晨主持召開國安會（NSC）常委會視像會議，探討目前的朝鮮半島局勢及解決方案。朝鮮領袖金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正前一天發表談話稱，「似乎已到與韓方訣別的時候」。

金與正2020年6月13日稱，已到與韓方訣別的時候。圖為2019年3月2日，金與正於越南河內出席「特金會」一個儀式時的情形。（AP）

國安會常委會14日淩晨舉行會議，與會者包括韓國外長康京和、統一部長金煉鐵、國防部長鄭景斗、國家情報院院長徐薰等人。惟青瓦台發言人未有透露上述眾人的討論結果。

韓國統一部在同日稍後時間發表聲明指，「韓朝兩國應遵守雙方過去簽署的所有協議，政府正在認真對待當前局勢。」韓國防部則稱，韓方正密切關注朝鮮的軍事行動，在任何情況下都會保持堅定姿態。

朝方近日對韓方的態度趨於強硬。金與正13日發表談話，再顯露對脱北者在韓國散布反朝傳單的不滿，她表示似乎已到了與韓方訣別的時候，朝鮮即將採取下一階段行動。她又稱將下階段對敵行動的行使權交給朝軍總參謀部，更指在不久的將來，毫無用處的朝韓聯辦將消失無影。

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