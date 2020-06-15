朝鮮「皇妹」金與正對韓強硬　韓國專家：想促美重返談判桌

韓國和朝鮮關係近日急凍，朝鮮領導人金正恩胞妹金與正甚至暗示軍事行動。專家認為，朝鮮提升與韓國的緊張是在向美國喊話；也有人認為可能與朝鮮安排接班有關。

中社社報道，脫北者在兩韓邊界空投反金正恩傳單，引發朝鮮不滿。金與正6月4日揚言，若首爾不阻止此事，就會廢除與韓國之間簽訂的軍事協議，並關閉兩韓間的跨邊界聯絡辦公室。

朝中社6月9日報道平壤「將從2020年6月9日12時起，完全切斷並關閉透過韓國和朝鮮共同聯絡事務所維持的兩韓當局間聯絡電話」以及其他溝通管道；13日更發布金與正的聲明，稱她「命令負責對敵工作的部門，果決執行下一步行動」。韓國政府為此舉行緊急會議，呼籲遵守相關協議。

專家分析：想打破與美僵局

美國全國廣播公司報道，韓國國防部智庫「韓國國防分析研究所」（KIDA）朝鮮專家金鎮娥（Kim Jin Ah，音譯）指出，朝鮮只是拿脫北者空傳單當藉口，想打破與美國協商的停滯狀態。

金鎮娥說：「朝鮮只是拿韓國當代罪羔羊與墊腳石，為與美國的談判重新建立脈絡與動能，朝鮮最終戰略目標還是要吸引美國注意力，尤其是特朗普。」

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英國倫敦大學國王學院（King's College London）國際關係講師帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，從朝鮮的角度看，試圖透過加劇與韓國的緊張以轉移國內狀況是合理作法，「金與正要領導或想讓人看到她有領導力，這些加劇緊張的作為是合理，擺出必要時她會對韓國擺出強硬姿態」。

帕爾多指出，升高緊張也是朝鮮想逼韓國政府去向特朗普政府施壓，以達成豁免或減輕制裁，「朝鮮升高與韓國緊張是合理，至少到美國11月總統大選結果出爐都會是如此，然後才能看出明年華府與平壤的關係走向」。

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稱金與正「黨中央」 朝鮮官媒露玄機？

韓國《朝鮮日報》指出，朝鮮勞動黨黨媒《勞動新聞》經常出現過去推舉接班人時所用「黨中央」一詞，似乎朝鮮已將金與正推舉為國務委員長金正恩的接班人。

《朝鮮日報》指出，1974年2月金正恩的父親金正日被內定為接班人後，官媒就以「黨中央」稱呼金正日，直到他1980年10月正式接班；在金正恩2010年9月被賦予軍政大權、地位僅次父親金正日時，《勞動新聞》也以黨中央稱呼金正恩。

多位韓國專家認為，金正恩授予金與正「黨中央」稱號，是在鋪陳接班。但也有人認為，近日朝鮮黨媒「黨中央」用詞仍是指金正恩和勞動黨中央委員會，應與接班無關。