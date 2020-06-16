朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室大樓　邊境城市傳出巨響兼冒煙

韓聯社6月16日下午報道，朝鮮邊境的開城工業區冒煙及傳出巨響爆炸聲，韓國統一部之後證實，朝鮮在當地下午2時49分炸毀位於當地的韓朝聯絡辦公室大樓。

目擊者：好大煙

韓聯社報道，當天從韓國邊境也能肉眼觀察到開城工業園區方向冒出濃煙，當地也傳出巨響。身處韓國京畿道坡州市臺城洞的一名目擊者說，聽到爆炸聲，看到好大煙，像是著火。

圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦公室揭幕時（美聯社）

金與正曾作出「預告」

朝中社6月13日報道朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表的談話，她再顯露對韓國方面散布反朝傳單的不滿，她表示已到了與韓方一刀兩斷的時候。

她當時稱，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。她還稱，計劃將下一輪對敵行動的行使權交給總參謀部。韓聯社當時報道，此言暗示朝鮮將撤除韓朝聯絡辦公室，對韓採取軍事行動。

延伸閱讀：【新聞背後】朝鮮突然要脅斷交 韓國反朝傳單與氣球是什麼？

延伸閱讀：脫北者反朝傳單只是借口 朝鮮切斷對韓通訊的背後理由

延伸閱讀：朝鮮切斷與韓國通訊熱線 外媒關注金與正角色：培養做潛在領導人

↓↓↓更多金與正的圖片，請點擊放大觀看：