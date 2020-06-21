美國司法部長：特朗普已應要求辭退聯邦檢察官伯曼

美國司法部長巴爾（William Barr）6月20日表示，總統特朗普（Donald Trump）已經應他要求，辭退紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman），後者其後同意下台。

巴爾20日去信伯曼，稱對他19日拒絕辭職的聲明感到驚訝和失望，因此已經要求總統特朗普即時辭退對方，並獲白宮批准。

特朗普同日準備前往奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）出席競選集會前，向傳媒表示巴爾「正處理有關問題」，指這是「巴爾的部門，不是自己的部門」，強調自己沒有介入事件。

伯曼原先表明在參議院確定繼任人選前，自己無意下台，不過他其後改口，稱遵守正常法律運作，和與總檢察官達成共識，容許助理檢察官斯特勞斯（Audrey Strauss）暫代職務後，自己同意辭職。

特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）曾被伯曼的團隊起訴。圖為2020年5月21日，科恩離開監獄，改在家中服刑。（Reuters）

伯曼的團隊曾起訴特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen），又正調查特朗普另一私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。朱利亞尼的生意拍擋帕納斯（Lev Parnas）及弗魯曼（Igor Fruman）也曾被伯曼起訴。

巴爾在19日晚上宣布辭退伯曼，有司法部官員透露，當局原定將伯曼調派到部門內的其他職位，其中包括民事部職位。