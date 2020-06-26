【一分鐘看世界】印度抵制華貨、為何肉品廠爆疫情、美國救龍蝦業

今天是6月26日星期五。在這一天你需要知道的國際新聞：
歐美抗華
美國國務卿蓬佩奧參與一個智庫活動時指，他應歐盟外交和安全政策高級代表博雷利的提議，建立美歐就中國問題的正式對話。他認為美國與歐盟應該對中國有共同理解，應對北京的威脅，並批評中國盜取歐洲技術，用於發展自身經濟。而香港問題亦成為歐、美、中之間的一大障礙，美國參議院同日通過《香港自治法》，促請華府制裁支持北京打壓香港的人士……（按此閱讀更多）
印度抵制中國貨
中印邊境爆發流血衝突以來，兩國召開會議後雙方同意後撤。但有印度傳媒報道，發現中方在衝突過後，仍在拉達克（Ladakh）衝突發生的地點附近建設防守據點。印度反華情緒高漲，社會掀起一股罷買中國貨的聲音，英媒引述留意到情況的消息人士稱，印度金奈（Chennai）的海關扣起進口自中國進的貨品作額外檢查。但有傳媒評論指出，印度在進口和部分領域依賴中國，完全抵制並非易事......（按此閱讀更多）
印度抵制華貨：印度反華情緒高漲，社會掀起一股罷買中國貨的聲音。圖為6月22有印度人在新德里的示威活動中燃燒中國產品和有習近平肖像的海報。（AP）
肉類加工廠成疫情溫床
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）繼續在全球蔓延，美國疫情有所反彈，歐洲更有多間肉類加工廠出現員工確診病例。德國媒體6月24日報道，當地再有2間肉類加工廠出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）群組感染個案。為什麼肉類加工廠成為病毒的「溫床」......（按此閱讀更多）
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美國救龍蝦業 威脅對華徵稅
中美緊張關係持續，美國總統特朗普6月24日簽署備忘錄，指示農業部為美國龍蝦漁民提供經濟援助，補償因為中國關稅損失的收入。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）當日表示，如果北京未能履行貿易協議承諾，華府將對中國漁業實施對等的關稅。
路透社6月24日取得文件顯示，華府將華為、海康威視等20間中國企業列為解放軍控制企業，為華府推出新一輪經濟制裁鋪路。蓬佩奧就發表聲明，指各國只允許可信任的供應商參與其5G網絡，因此華為與全球各地電訊商的交易正在煙消雲散。國務院同日公布《2019年度全球恐怖主義形勢報告》就提到香港，指北京及港府將民眾爭取民主的行為，錯誤形容為恐怖主義......（按此閱讀更多）
新削減戰略武器條約
美俄代表6月22日就《新削減戰略武器條約》（New START）舉行的第一輪談判告一段落。美國軍控問題特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）23日在電話記者會表示，中國有參加戰略軍控談判的義務，如果承認沒有中國參與的美俄雙邊協議方案不起作用。比林斯利24日又指出，排除美國暫停在歐洲部署中程導彈的可能性......（按此閱讀更多）
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