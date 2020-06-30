【港版國安法】白宮國家安全委員會：北京對港實施「一國一制」

中國政府6月30日實施港版國安法，引起國際社會持續憂慮，美國政府譴責北京的舉動，揚言會採取更多制裁行動。

美國白宮國家安全委員會發言人指，北京現在以「一國一制」對待香港，因此美國都會以同樣方式對待當地，呼籲中國政府即時收回有關決定。聲明亦指出，北京的行為違反《中英聯合聲明》的承諾，並指華府會繼續採取強硬行動，制裁損害香港自由及自治的人士和組織。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月29宣布，已撤銷香港的特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇的法規，包括出口許可豁免，並正就進一步消除差別待遇進行評估。商務部30日指，除了獲簽證豁免外，對香港的出口優惠待遇會維持到8月28日為止。

佩洛西：特朗普應制裁中國

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）認為，總統特朗普（Donald Trump）應根據《全球馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）及《香港人權及民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），向中國實施制裁，包括簽證限制和經濟制裁等。

英國：中國違背對港人承諾

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在聯合國人權論壇上呼籲中國及香港政府重新考慮實施國安法的決定，稱避免進一步損害香港的長久權利和自由，他認為中國選擇打破的香港民眾的承諾，違反對國際社會的義務。

China has chosen to break their promises to the people of Hong Kong and go against their obligations to the international community.



🇬🇧 will not turn our backs on the commitments we have made to the people of Hong Kong. pic.twitter.com/ir19ghzq28 — Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2020

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