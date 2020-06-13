【移民新加坡】以工作簽證申請入籍最容易　推介4大求職網助搵工

近期香港政局動盪，掀起另一波移民潮，新加坡是不少人考慮的地方。想要移民新加坡，普遍的做法就是先在新加坡找工作，獲取工作簽證，再申請入籍。如果目前在香港的跨國企業工作，而新加坡設有辦事處，可試試申請調遷。如未能以此途徑到新加坡工作，MoneySmart為大家介紹4個網站，方便大家求職。

點擊下圖看清4大求職網站推介！

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網站一：LinkedIn搵空缺

LinkedIn不只是社交網站，還有不同國家的大企業列出職位空缺，如果大家想獲得新加坡僱主青睞，便需整理個人檔案，善用LinkedIn不同功能，

網站二：jobsDB最方便

jobsDB是新加坡最大的求職網站之一，不論各行各業，由跨國公司到中小企也會在此網站列出職位空缺，而且網站有地區分類功能，助大家尋找新加坡的職位空缺。

網站三：JobStreet列明薪金

JobStreet同樣是新加坡最大的求職網站之一，此網站大部分職位會把薪酬放在當眼位置，方便求職者篩選。

網站四：StartUp Jobs專攻初創

如果大家的專長是在科技範疇，且又想在初創企業工作，這個網站專門提供初創企業的職位空缺，或可滿足大家需要。

在新加坡工作，英文程度必定要好。現時在新加坡，又以科技人才最為搶手，包括數據分析、UX設計、產品經理。此外，商業人才也渴市，包括投資分析、會計、市場行銷等範疇，如果大家從事上述工種，在新加坡獲聘的機會將大增。

新加坡薪金水平一覽

哪新加坡的薪金水平又是如何呢？其實，新加坡的薪水也頗為可觀。有些職位，即使毋須多年經驗，也可享受較高薪酬。例如從事人力資源工作的，即使工作經驗只有3年，2019年也有HK$40,325起薪。從事行銷工作的，3年經驗，起薪也有HK$34,564。

事業起步期 新加坡10個高薪職位（點擊下圖看清！）

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面試經視像會議或親身前往當地

在找到心儀工作後，自必要面試，當中有很大的機會是以電話，或視像會議進行。倘若大家申請的職位較高，更有可能需要前往新加坡，進行最後的Interview。整個面試過程，需時2星期至2個月不等。

工作簽證 普遍移民方式

香港人在新加坡工作是需要透過當地僱主申請工作簽證。倘若大家成功獲聘，可透過新加坡政府提供Self-Assessment Tool網站，先了解自己適合申請哪種工作簽證，也可參閱MoneySmart「【移民新加坡】入籍方法置業求醫及升學解說」一文，了解工作簽證的申請條件及如何憑此入籍新加坡。

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