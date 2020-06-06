【移民台灣】申請投資移民置業不計其中　4大移居途徑各有高低

台灣與香港鄰近，同樣是以華人為主的社會，溝通起來較容易，感覺亦較親近，是近年不少香港人移民的熱門地方。除了台北之外，MoneySmart選了8個可以考慮置業及居住的城市及地區。

台灣8大置業地區介紹（點擊下圖看清！）

+ 26 + 25 + 24

移民台灣 4種主要途徑

目前台灣的移民條件主要4種，但不包括置業移民，亦即是單靠置業，在台灣是不能獲得居留權。如果說主要移民方式，則以投資移民為主，另外亦包括婚嫁及升學。

移民台灣4種主要途徑（按圖放大，下文有更詳盡解釋▼▼）

途徑一：投資或買樓

移民台灣最常見的問題是，可否透過置業獲得當地居留權？就台灣目前法例而言，答案是：「不可以！」台灣現時並未將置業定為「投資移民」或是「置業移民」，因此不論物業價值高低，也無法透過在台灣置業獲得居留權。

然而，台灣的「投資移民」法卻容許經營「物業租賃」與「物業買賣」。即是說，有意者先在台灣開設公司，再以公司名義購置物業，再將租金收入轉化為公司收入及營業額，以獲得居留權。但此方式有兩項缺點：首先，在收租物業之外，投資者可能需租住地方，加重投資成本；另外，因為已註冊成公司，故需繳交相應的商業稅項。

按台灣現時的移民法例，港澳人士在當地投資600萬新台幣（約152萬港元），即可獲台灣居留證。在出境不超過30天的前題下，居住滿一年，即可申請入籍台灣。

按台灣現時的移民法例，港澳人士在當地投資600萬新台幣（約152萬港元），即可獲台灣居留證。（中央社）

途徑二：創業

除上述方法移民台灣外，近年台灣政府為吸引初創，特別推出「創業家簽證」項目。港澳人士在台灣創業，只要經由台灣政府認可的「國際性募資平台」，為企業成功籌集200萬新台幣資金（約51萬港元），即可獲一年的居留簽證，其後再由台灣政府審核業務，再決定是否延長。申請人只要連續合法居留5年，每年在台灣居住超過183天，即可申請永久居留。

理論上，相對於上文提及的「開公司」方式申請移民，此法看似更易獲得居留權，但實際上，卻因為申請程序困難，條件繁複，而不受歡迎。據台灣媒體《聯合新聞網》報道，此計劃於2015年出爐，備有2,000個名額，但至2017年底，僅有約70人通過申請。

相關文章：【移民馬來西亞】計分制不同於「第二家園」 30歲打工仔可否達標

途徑三：結婚

另一種最常見的移民往台灣方式，則為結婚移民。目前只須與台灣籍居民正式註冊結婚，按程序完成所有文件及體檢手續後，配偶即可申請居留及入籍。

途徑四：升學

至於在台灣就讀大學的港澳生（僑生），畢業後亦可申請居留，但審核方式則較為困難。現時主要有兩大途經，一、是符合月入新台幣37,619元（約9,404港元）的薪金門檻。二、是採取評分制，符合學歷、特定職業及語言能力的「配額評分」（如大學學歷可獲10分至30分），計分達目前為70分的門檻後，即可獲居留權，但評分標準由台灣當局決定。

留意：營商盈利較低

截至現時，台灣對於港澳人士的投資門檻仍較寬鬆，除資金款項外，並未有太多附加條件（如其他海外人士投資移民，需聘用5名台灣員工），近年台灣亦有意繼續放寬港澳人士的移民條件。

不過，台灣經濟環境未必如港人想像般美好。港人移民台灣後，較常會開設Cafe或餐館，但大家要注意，台灣物價較低，飲食利潤未必高，甚至可能較在港打工的收入更少。筆者即有朋友就於松山文創區附近開設cafe，其後發現利潤微薄，最終回流香港。當然，亦有報道指，有香港中學教師在退休後，到台灣開民宿，以做舊學生生意維生。

相關文章：【移居日本】持36萬港元即合資格？ 了解日本投資移民申請要求

相關文章：【移民葡萄牙】黃金簽證申請門檻低 入場費300萬5年可申請永居權

+ 2

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O