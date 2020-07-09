【一分鐘看世界】特朗普姪女爆料、退出世衛一箭三鵰？TikTok謀算

今天是7月9日星期四，在這有一兩陣驟雨的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

特朗普姪女大爆料

美國總統特朗普（Donald Trump）姪女瑪麗（Mary Trump）新書未出版已經憑藉網上預售熱賣，該書將在7月14日正式出版，並大爆家族內幕，部份傳媒率先取得新書內容，瑪麗指特朗普曾「請槍」代考大學入學試，又自爆自己正是為《紐約時報》提供特朗普稅務文件的線人。該書又指特朗普過去曾在背後羞辱一位樂壇天后和奧運金牌女選手……（按此閱讀更多）

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美國退出世衛想一箭三鵰？

美國政府向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發信，提出正式離開世衛的通知，並將在2021年7月6日正式生效，但未來仍然充滿變數，在野民主黨大加反對，且即將代表民主黨出戰總統大選的拜登已表明一旦當選會讓美國留在世衛。分析指出，特朗普在此時機退出世衛，背後有三個目的，也被批評卸下其對全球和對盟友的責任，讓美國及世界變得不安全……（按此閱讀更多）

TikTok的「謀算」

字節跳動（ByteDance）旗下手機應用程式TikTok繼續受美國追擊，並可能會受查，另一方面該公司已決定暫停在香港運作，又宣布面向國內市場的抖音繼續為香港用戶提供服務。

TikTok撤出香港的舉動，可被視為與Facebook、Twitter、Google等美國公司對國安法的回應同步「看齊」，避免遭受國安法生效之後的內容審查限制等規管，不過美國國務卿蓬佩奧則認為TikTok可能危害美國國家安全，有聲音認為，TikTok的決定只是「因利成便」，把香港劃入抖音的服務地區範圍之內……（按此閱讀更多）

專門設給海外市場的TikTok，字節跳動聲稱其用戶數據一律傳輸至美國的伺服器儲存。（Reuters）

巴西總統確診風波

巴西總統博爾索納羅宣布確診，但風波並未完結，他在總統府親身見記者公布確診消息，在受訪尾段又突然脫下口罩，雖然他有後退數步才說話，但這種「高危」行為讓巴西記者協會（ABI）非常不滿，決定入稟法院控告他。

英國首相約翰遜之前染病的例子，已敲響警鐘，病毒不分貧富貴賤施襲，博爾索納羅的確診再次證明這事實，但他的態度卻可能不變……（按此閱讀更多）

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英國政府請食飯

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情放緩，經濟活動逐漸恢復，財相辛偉誠（Rishi Sunak）7月8日公布連串刺激經濟措施，包括鼓勵民眾外出用餐，政府負責「包底」一半……（按此閱讀更多）

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