【一分鐘看世界】香港自治法影響、疫苗競賽、名人Twitter中招

今天是7月16日星期四，在大致天晴的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

美國新令對港人影響

美國總統特朗普（Donald Trump）突然連出兩招，既是正式簽署《香港自治法》，又簽署行政命令，取消對香港的多個特殊待遇，受影響範圍包括取消特區護照持有人的優惠待遇、終止香港的富布萊特學人計劃等。國務卿蓬佩奧也繼續發言批評港版國安法，他稱，對於香港政府指民主派舉行初選可能違反國安法的言論感到非常憂慮。不過有報道指，華府官員制定制裁名單，中國副總理韓正及行政長官林鄭月娥榜上有名，但被特朗普暫時否決。

另一方面，美國《紐約時報》宣布因擔憂港區國安法對報業做成不利影響，決定把香港的數碼新聞業務轉移至韓國首爾……（按此閱讀更多）

圖為2019年12月，紐約時報位於美國紐約總部的大樓。（Getty）

Moderna疫苗將開始第三期臨床實驗

正在研發新冠疫苗的美國企業Moderna宣布初期臨床測試效果良好，將於7月底展開第三期臨床實驗，刺激股價大升。一款疫苗從無到有，可分為6大階段，根據《紐約時報》統計，全球正在研發逾155款疫苗，最少4款已經進入臨床實驗第三期。美國頂尖傳染病學家福奇便預料，全球最快可在2020年底前推出疫苗……（按此閱讀更多）

圖為2020年5月18日，位於美國馬薩諸塞的莫德納治療公司總部。（路透社）

美國大選 Kanye West出局？

知名歌手Kanye West於7月4日突然宣布參選美國總統，引來全球關注他是認真參選還是講笑，惟他7月15日在社交網上發布帖文寫上「2024」，被指暗示改在2024年總統選舉時才參選。另外有一名Kanye West競選團隊的成員向媒體透露，Kanye West不會參加今屆總統選舉。究竟他是嘩眾取寵抑或胸有籌謀……（按此閱讀更多）

Kanye West在Instagram發新帖文寫上「2024」，不少人認為他暗示2024年才參選（網站截圖）

名人Twitter紛紛中招

多個Twitter帳戶遭黑客入侵進行比特幣（Bitcoin）騙案，中招者包括Tesla行政總裁馬斯克、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、民主黨總統候選人拜登等著名人士……（按此閱讀更多）

東京疫情警戒升至最高級別

日本東京都在過去一周有1216人新確診，東京都政府7月15日決定調升至高級警戒級別，其中重災區東京新宿一個劇場爆發集體感染，相關確診人數已增至48人，擴散至東京都、神奈川、千葉等8個都縣，約850人列為密切接觸者……（按此閱讀更多）

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