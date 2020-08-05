黎巴嫩首都大爆炸特朗普引述美軍稱貝魯特受襲　五角大樓高層否認

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區8月5日發生大爆炸，傷亡慘重。澳洲當地大使館受損嚴重，一澳洲公民喪生。英國首都約翰遜（Boris Johnson）亦說有英國公民受影響。美國總統特朗普（Donald Trump）指爆炸「似是某種炸彈」引起的，引述的是美軍說法，但五角大樓隨之否認有關言論。

黎巴嫩首都貝魯特港口8月4日發生大爆炸，從網上片段可見，現場一度出現蘑菇雲。（Reuters）

This is awful and scary. Hope everyone is safe😢😞❤ If you're able to donate blood please do! #بيروت pic.twitter.com/2b5InQMfDq — Salam🦋 (@SalamHemzawi) August 4, 2020

美國國防部有3名官員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，沒跡象顯示黎巴嫩爆炸是一場襲擊，直言「不知道總統在說什麼」。其中1人指出，若當地情報顯示確實有人或組織進行如此規模的爆炸攻擊，必定會觸動官方增援當地美軍和保護設施財產，但目前未有發生上述情況。

特朗普之前在白宮告訴媒體記者，是美軍將領告訴他，爆炸有可能是一場「可怕的」攻擊，「這不像製造業爆炸那一類的事件」。他說，美軍方將領是這麼認為的，「他們懂得比我多，但他們認為是場攻擊」，他說：「某種炸彈之類的。」

黎巴嫩安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）數小時前曾說，是儲存高度爆炸性物料的設施發生爆炸，易卜拉欣及總統奧恩都沒說它們的位署。易卜拉欣更稱懷疑是恐怖襲擊。