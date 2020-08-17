【一分鐘看世界】馬來西亞變種病毒、美大選郵寄投票、白羅斯示威

今天是8月17日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

馬來西亞現變種新冠病毒

馬來西亞當局在2個感染群組的4名病人身上，首次發現導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2出現名為D614G的變種，傳染速度比在中國武漢出現的病毒株快10倍。

馬來西亞衞生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）8月16日在Facebook發文，稱科學家在7月發現變異病毒株。他說，D614G若在超級傳播者身上，則更容易傳播，又稱因現有的疫苗研究沒包括這變種病毒株，這會導致正在研發中的疫苗可能無法有效應對它……（按此閱讀更多）

馬來西亞新冠肺炎疫情：馬來西亞在2個感染群組的4名病人身上，首次發現導致新型冠狀病毒SARS-CoV-2出現名為D614G的變種，傳染速度比在中國武漢出現的病毒株快10倍。圖為5月11日吉隆坡一名小販在工作。（AP）

特朗普封殺華企

美國總統特朗普8月14日簽署命令，要求中國字節跳動90日內出售旗下手機應用程式抖音海外版TikTok的美國資產，意味要完全撤出當地業務。他翌日又稱，研究是否封殺阿里巴巴，但又表示中國購買大量美國農產品，務求「令他高興」。與此同時，10多間美國公司更呼籲特朗普政府不要封鎖微信……（按此閱讀更多）

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+ 10 + 9 + 8

美大選郵寄投票

美國總統特朗普（Donald Trump）8月15日稱，在接下來的總統選舉中使用郵寄投票（Mail-In Voting）將會成為災難，亦會讓美國成為全世界的笑柄。在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響下，全國若大部分人使用郵寄投票，的確會出現不少問題，主要是因為投票可能會出現混亂和延誤。但事實上，這一部分是由於特朗普自己要求削減郵政開支所造成……（按此閱讀更多）

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+ 2

白羅斯示威

白羅斯（前稱白俄羅斯）連續多天爆發大型示威。總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，討論當地局勢。盧卡申科會後指出，普京願意提供協助穩定局勢。

當地示威未有平息，34歲男子塔拉耶科夫斯基（ Alexander Taraikovsky）8月10日在警民衝突中死亡，數千人15日上街集會悼念，他的伴侶稱肯定他是被警察開槍殺死。首都明斯克獨立廣場除了布滿無數渴望改變的人，還有一個個具象徵意義的抗爭符號……（按此閱讀更多）

↓白羅斯示威仍持續，以及民眾在15日上街悼念疑死於警方槍下的示威者：

+ 3 + 2

拜登夥拍賀錦麗

民主黨前副總統拜登（Joe Biden）8月11日已經決定副手人選，宣布夥拍加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）角逐，後者自此成為美國歷史上首位參加大選的亞非裔女性副手。分析指出，賀錦麗既是安全牌又能振奮人心，她的歷史性出線，應該會讓民主黨非裔鐵票群感到振奮，有了出門投票的充分理由，不至於重蹈四年前的覆轍……（按此閱讀更多）

泰國學運領袖被捕

泰國學生在7月18日發起反政府示威後，全國示威不斷，民眾要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台、解散國會並重新舉行大選，以及打擊來自警方的恐嚇。學生組織原定在8月16日再次發起大型示威，而8月14日再有學生運動領袖被捕。他們當中綽號為「企鵝」的帕里（Parit Chiwarak）8月15日獲准保釋，法庭批准他參與16日的示威。他被捕後舉起3隻手指、模仿電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）經典手勢的畫面在網絡廣傳……（按此閱讀更多）

🔻泰國示威中的「哈姆太郎」與「哈利波特」🔻

+ 13 + 12 + 11

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