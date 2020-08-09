太空旅行逐步成真！維珍銀河公開客運太空船SpaceShipTwo內部設計

太空旅行慢慢成真！自從Elon Musk開始提倡太空旅行，並且誕生第一個月球旅行的旅客之後，航空業也都紛紛投入太空計畫當中，而今天英國航空公司維珍航空旗下的太空航空公司維珍銀河（Virgin Galactic）就搶先曝光旗下的太空船SpaceshipTwo（或稱VSS Unity）的內裝，讓人更加期待太空旅行啟航的那天！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

在維珍銀河的內裝中有著Under Armour所設計的3D材質座椅，這個座椅相當特別，具有讓乘客自由控制的傾斜角度，讓乘客可以在無重力的情況下感到更舒適，而為了讓乘客們能擁有一個難忘的旅程回憶，機艙內設有16個高畫質鏡頭捕捉乘客在機艙內的畫面，窗戶也搭載LED燈，讓乘客們可以拍攝Vlog或是可放在社交軟體上的影片、照片，另外還在機艙內裝有大型鏡子讓乘客看到自己在機艙內的狀態，可以說是相當貼心。如果想要體驗在這個機艙內旅行的感覺，維珍銀河也開放支援AR擴增實境的App線上體驗，在真的可以上太空旅行之前不如試試看！

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維珍銀河是全球首間上市的太空旅遊企業，5月才剛剛宣布與美國太空總署（NASA）合作推動超音速旅行，這個方案是讓飛機可以在地球大氣層上緣飛行，讓長途飛行的時間可以縮短，更是維珍銀河除了太空旅行外重點開發的另一項飛行計劃，兩樣都相當令人期待！想了解更多太空旅行的人還請記得持續關注相關消息囉！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：搶先體驗太空旅行！維珍銀河釋出太空船SpaceshipTwo內裝設計！】