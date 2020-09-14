一分鐘看世界｜留美生簽證有新規？中東和平邁步？中印45年第一槍

今天是9月14日星期一，以下是你需要知道的國際新聞：

留學生簽證將收緊？

美媒9月13日引述政府官員透露，華府計劃在未來數周內發布新規，要求留學生在美就讀2年或4年後，須申請簽證延期。這會導致學生須定期向國土安全部「報到」，以避免逾期居留。然而工作本已繁重的美國公民及移民服務局（United States Citizenship and Immigration Services，USCIS）能應付得來嗎……（請點擊了解更多）

中東和平由此邁步？

美國總統特朗普11日宣布以色列與巴林達成「和平協議」，成為繼8月阿聯酋之後，又一承認以色列的阿拉伯國家。特朗普9日才因居間斡旋，促成以色列和阿聯酋關係正常化協議，獲提名角逐諾貝爾和平獎。不過，無論特朗普最終能否獲獎，諾獎本身已有不少爭議。

除了中東，阿富汗政府與激進組織塔利班12日首次在卡塔爾進行和談，美國務卿蓬佩奧參加和談開幕禮。看來能夠促成和談以及兌現美軍盡快撤出，又將成為特朗普從來美化自己過去4天來政續的一筆。

中印45年來第一槍

中印兩軍在邊境發生的對峙及衝突似乎沒有因為多輪談判而顯著緩和，中國解放軍8日指控印軍非法越線並鳴槍威脅，但印軍反指解放軍進逼，還對空鳴槍恐嚇印軍。中印外長10晚間在莫斯科達成盡快撤軍共識，但雙方在班公湖都有軍事部署。從今年中印邊境衝突歷程看來，總是陷入「衝突-談判-暫時緩和-再度衝突」的死循環裏，因此中印能否擺脱這種纏鬥局勢，不容樂觀……（請點擊了解更多）

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山火令人更易染疫？

美國加州連日發生多宗山火，不只奪去30人性命、大量建築物及民居被波及，天空被染成一片橙紅色。大火中，一名13歲男童和71歲的祖母受困車上雙雙被燒死，消防人員後續清除火場時發現，男童過世時是和一隻寵物狗狗相擁離去，非常令人難過。此外有美國專家引述多項研究指出，空氣污染會令新冠肺炎疫情惡化……（請點擊了解更多）

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