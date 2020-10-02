【特朗普確診】美國總統夫婦怎染疫？邊個惹邊個先？誰人最高危？

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上公布他和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已確診新型冠病毒肺炎（COVID-19），兩人已開始自我隔離。他在同日較早時發文確認其高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診，雖然外界未能100%確認是她傳染特朗普，但她與總統最近數天有密切接觸，這條潛伏白宮的傳染鏈是怎樣形式，備受關注。

我們現時仍未知道的是：

1. 副總統彭斯（Mike Pence）是否已確診？美國有線新聞網絡（CNN）醫療分析師賴納醫生（Jonathan Reiner）稱特朗普和彭斯都可能患病，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）應進行隔離。她在總統繼位順序中，排在彭斯之後，即是第二位。

我們已知的是，彭斯9月28日曾與特朗普出席白宮疫情工作組的簡報會。彭斯沒出席第一輪總統候選人辯論。

2. 特朗普梅拉尼婭及希克斯感染病毒已有多久？白宮內誰人曾與他們有過接觸？

世界衛生組織（WHO）的資料顯示，一個人由患病到出現徵狀平均為5至6天，亦可能多達14天。

希克斯看來是在9月30日患病。倘能追蹤到她之前數天接觸過誰，將有助弄清誰是將病毒帶入白宮的人。此人不一定是希克斯。

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特朗普、梅拉尼婭及希克斯都已確診曾，曾與他們在過去數天有過密切接觸的人，以及其他白宮及華府中人，都是「人人自危」

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另一高危家庭

白宮官員傳在9月30日已知希克斯確診。29日她與特朗普曾同乘空軍一號專機飛往俄亥俄州出席第一輪總統候選人辯論。機上還有多名特朗普高級助理，如庫什納（Jared Kushner）及白宮社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）等。從現場照片可見，希克斯、庫什納及斯卡維諾都沒佩戴口罩。

她9月30日陪同特朗普乘海軍一號直機往明尼蘇達州出席造勢活動。

希克斯除在工作上與總統有密切接觸，她與第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）也是相熟。再加之特朗普、庫什納與伊萬卡接觸頻繁，看來庫什納夫婦一家也是相當高危。

美國總統特朗普2020年10月1日晚證實他的高級助理希克斯確診新冠肺炎。圖為她9月30日在安德魯斯空軍基地，自海軍一號直升機下來，前往陪同特朗普乘總統專機，飛往俄亥俄州參加第一場總統候選人辯論。（AP）

美國總統特朗普已非第一次跟新冠肺炎病毒有接觸。之前即使病毒「攻入」白宮或國會山莊，特朗普都無恙。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）3月7日至10日率團到訪美國。巴西政府3月12日發表聲明指，有份訪美的總統新聞秘書魏因加滕（Fabio Wajngarten）證實確診。他3月7日曾於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普及美國副總統彭斯（Mike Pence）會面，並與2人合照。其後另有多位訪美巴西官員確診。

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白宮5月7日宣布，總統特朗普的一名隨從確診感染新冠肺炎，一天後彭斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）亦確診。

白宮7月27日證實，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）對新冠病毒測試呈陽性反應。國家安全委員會辦公室位於總統及副總統辦公室附近。