亞美尼亞擬在納卡地區停火　馬克龍有意再舉行調停會議

阿塞拜疆及亞美尼亞在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）連續多日爆發衝突後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10月2日提出以新方式調停，而亞美尼亞方面亦表示有意停火。

馬克龍的聲明提到他分別與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）及阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）通話，討論納卡地區局勢並要求兩國盡快停火。他亦提議在歐洲安全暨合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group）提出新方式重啟調停會議，並指有關工作在2日晚上開始。

亞美尼亞政府提及帕希尼揚與馬克龍通話一事，指雙方認同利用外國戰士及恐怖份子參與糾紛的問題不可接受。當地外交部則表示亞美尼亞準備與歐洲安全暨合作組織明斯克集團共同主席國在根據1994至1995年協議下停火，強調仍然有意透過和平方式解決納卡衝突。

另外俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日亦與帕希尼揚通電話，是兩人在一周內第三度通話，他們對有中東武裝份子參與事件感到憂慮。普京強調兩國須即時停火，再次以政治及外交方式化解分歧。