一分鐘看世界｜朝鮮夜曬新導彈、總統辯論三變二、諾貝爾經濟學獎

撰文：許懿安
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今天是10月12日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
朝鮮展示導彈技術
2020年10月10日為朝鮮勞動黨建黨75周年，韓國聯合參謀本部稱偵測到朝鮮當天清晨似乎在平壤舉行大規模閱兵活動。果然朝鮮中央電視台10月10日下午播出在平壤的閲兵儀式的錄播畫面。這次閱兵罕有在凌晨舉行。朝鮮在閱兵中展示新款洲際彈道導彈，顯然會挑動鄰近國家以及美國的神經，即使平壤政府是選擇在深夜舉行閱兵也一樣。韓媒報道專家11日分析，新型ICBM似乎是朝鮮結合最新導彈技術的產物……（點擊了解更多）
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窮追賀錦麗的人
美國總統競選辯論委員會10月9日宣布，本擬15日登場的第二場總統大選辯論確認取消，只有預定22日舉行的第三場辯論如期舉行。大家回看10月7日舉行的副總統候選人辯論，輿論上次總統辯論「文明」得多，辯論賽後較多人認為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）表現較副總統彭斯（Mike Pence）好，但分析也認為她討喜有餘硬淨不足。無論如何，她從議員走到副總統候選人的位置，除了本身努力，也多得一直支持她的丈夫任德龍......（點擊了解更多）
美國大選2020：圖為民主黨候選人賀錦麗10月7日完成副總統候選人辯論後，丈夫任德龍上台與她擁抱。任德龍不只是她的另一半，也是競選團隊要員，並協助她籌募經費。（Getty）
↓重溫10月7日美國副總統候選人辯論過程：
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四國外長對話
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）6日在日本東京進行四方安全對話。這個會議被視為衝着中國而來，因它在區內影響力增加。
他10月9日接受美國霍士新聞訪問時談及中印對峙時，他指中國已經在中印實控線沿線集結了6萬多人的軍隊。10月6日接受日媒專訪時，他被問及若北京武力攻台，美國是否提供防衛？蓬佩奧並未直接回應，而是表示，美國會採取一切措施緩和區域緊張。
諾貝爾經濟學獎
2020年諾貝爾經濟學獎今日揭盅，這個事實上不是「諾貝爾獎」的「諾獎」，向為金融界所關注。2019年諾貝爾經濟學獎3位得主的研究成果是在減輕全球貧困方面的實驗性做法，未知道今年得獎者的研究，是否都與我們生活息息相關？翻看歷史，諾貝爾組織學獎的摘冠者，往往不一定是經濟學家，有不少學者都曾「越界」拿下諾貝爾經濟學獎……（點擊了解更多）
↓在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：
亞、阿停火極速破裂？
亞美尼亞和阿塞拜疆因納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）在9月27日爆發軍事衝突，已導致大量傷亡。俄羅斯出面調停，邀請阿、亞赴莫斯科進行談判，想讓南高加索地區緊張局勢降溫。停火協議10月10日生效，但有報道指納卡首府斯捷潘納克特（Stepanakert）在停火後仍受到炮擊。亞美尼亞及阿塞拜疆互相指責對方違反停火協議。
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