一分鐘看世界｜朝鮮夜曬新導彈、總統辯論三變二、諾貝爾經濟學獎

今天是10月12日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

朝鮮展示導彈技術

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窮追賀錦麗的人

美國大選2020：圖為民主黨候選人賀錦麗10月7日完成副總統候選人辯論後，丈夫任德龍上台與她擁抱。任德龍不只是她的另一半，也是競選團隊要員，並協助她籌募經費。（Getty）

↓重溫10月7日美國副總統候選人辯論過程：

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四國外長對話

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）6日在日本東京進行四方安全對話。這個會議被視為衝着中國而來，因它在區內影響力增加。

諾貝爾經濟學獎

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亞、阿停火極速破裂？

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