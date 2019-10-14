【諾貝爾經濟學獎】致力研究全球滅貧　三學者摘下桂冠

諾貝爾委員會10月14日公布諾貝爾經濟學獎，由印度裔美國學者班納吉（Abhijit Banerjee）、法國學者迪弗洛（Esther Duflo）及美國學者克雷默（Michael Kreme）共同奪得，以表彰他們在減輕全球貧窮的努力。迪弗洛與班納吉「夫妻檔」獲獎，前者更成為50年來第二位獲得這個獎項的女性，亦是最年輕的得獎者。

2019年諾貝爾經濟學獎三位得主，分別是（左起）印度裔美國學者班納吉（Abhijit Banerjee）、法國學者迪弗洛（Esther Duflo）及美國學者克雷默（Michael Kreme）。（諾貝爾獎網站）

迪弗洛在得知獲獎後表示，希望這表明女性亦可能成功並得到認可，並激發其他婦女繼續工作，得到男性應有的尊重。

委員會指出，三人的研究有助解決全球貧困問題，將消除全球貧困劃分為更精確以及較易管理的問題，並讚揚他們的實驗方法在短短20年間成為發展經濟學研究領域的主流。

諾貝爾獎2019：法國學者迪弗洛成50年來第二位獲得諾貝爾經濟學獎的女性。（Nobel Prize Twitter）

委員會指出，他們的研究早在九十年代中期的實驗取得成效，改善肯尼亞西部學校成績，並提高國際間的滅貧能力，超過500萬印度兒童從學校的有效教育課中受益，並令許多國家對預防性醫療提供巨額補貼。

瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年立下遺囑，每年頒發化學獎、物理學獎、文學獎、生理學或醫學獎與和平獎，並於1901年首次頒發5個獎項。至1968年，瑞典銀行為紀念諾貝爾增設「紀念諾貝爾瑞典銀行經濟學獎」，亦稱為諾貝爾經濟學獎；獎項於1969年首次頒獎，在其近半世紀的歷史中，獲獎人士的平均年齡為67歲。

諾貝爾獎2019：委員會讚揚他們的研究大大提高全球滅貧能力。（Nobel Prize Twitter）

歷屆諾貝爾經濟學獎

2018年的諾貝經濟學獎由兩名美國學者諾德豪斯（William D Nordhaus）和羅默（Paul M. Romer）分享。他們分別研究把氣候變化和技術創新，與持續和長遠的經濟增長整合。

2017年諾貝爾經濟學獎得主為美國經濟學家塞勒（Richard H. Thaler），他因對行為經濟學研究的貢獻而得獎。英裔美國學者哈特（Oliver Hart）及荷蘭學者荷姆斯壯（Bengt R. Holmström）憑其在研究合約理論的貢獻，2016年獲頒這項殊榮。

諾貝爾經濟學獎另一名獲獎女性，為2009年的奧斯特羅姆（Elinor Ostrom），她與威廉姆森（Oliver E. Williamson）因公共經濟治理方面的分析獲獎。

歷來最年長得獎者為2007年獲獎的赫維奇（Leonid Hurwicz），得獎時90歲。他在得獎後只活了幾個月，2008年6月辭世。