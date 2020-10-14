一分鐘看世界｜特朗普擺福奇上枱？美大法官聽證會、新冠疫苗阻滯

撰文：成依華
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今天是10月14日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
福奇遭特朗普擺上枱？
美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）獲視為是美國對抗新冠肺炎（COVID-19）的靈魂人物，但身為科學家的他無可奈何捲進政治旋渦。總統特朗普（Donald Trump）競選陣營發布的宣傳短片引用福奇言論，卻有斷章取義之嫌，扭曲成為對特朗普的讚賞。福奇開腔澄清，但也無法避免成為大選的兩黨陣營爭相拉攏的對象……（點擊了解更多）
美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論。（Facebook@Team Trump）
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美國大法官聽證會
美國就最高法院大法官提名舉行一連四日聽證會，在這個爭議不斷的大法官提名議題上，巴雷特（Amy Coney Barrett）承諾會忠誠及公正地為美國人履行職責，至於民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則批評共和黨急於提名人選補缺。參議員的質詢環節會在13日開始，分析指有四大看點……（點擊了解更多）
圖為10月12日，賀錦麗（Kamala Harris）透過視像在參議院聽證會上發言。（Reuters）
新冠疫苗阻滯
全球多間企業繼續落力研發新冠疫苗，為疫情尋找「解藥」，但強生（Johnson & Johnson）宣布暫停進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗臨床實驗，原因是有參加者出現未能解釋的疾病。至於美國藥廠輝瑞（Pfizer）公布已獲批准在年齡最小為12歲的兒童身上測試新冠疫苗，是首間獲准以兒童為新冠疫苗試驗對象的藥廠……（點擊了解更多）
安華首相夢未見曙光
馬來西亞政局不斷出現變數，反對派領袖、公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）之前在9月底表示自己獲得足夠議員支持，希望拜相，他終於在10月13日覲見國家元首，呈交表明有逾120名國會議員支持他的文件，但馬來西亞王宮同日表示，安華只是提交了支持他的國會議員人數，但沒有具體議員名單，王宮反而勸安華遵守司法程序......（點擊了解更多）
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