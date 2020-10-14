一分鐘看世界｜特朗普擺福奇上枱？美大法官聽證會、新冠疫苗阻滯

今天是10月14日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

福奇遭特朗普擺上枱？

美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論。（Facebook@Team Trump）

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美國大法官聽證會

圖為10月12日，賀錦麗（Kamala Harris）透過視像在參議院聽證會上發言。（Reuters）

新冠疫苗阻滯

安華首相夢未見曙光

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