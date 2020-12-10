一分鐘看世界｜脫歐要在晚餐後？拜登防長人選、疫苗接種過敏反應

今天是12月10日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

英歐領導關鍵會晤

英國首相約翰遜（Boris Johnson）將與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面共晉晚餐，尋常拯救處於僵持狀態的脫歐談判。約翰遜12月9日在英國下議院回答議員質詢時稱，歐盟現時在堅持那些沒任何英國首相會接受的條款，但補充說「一個好的協議尚待完成」，又說該國即使沒有協議都會繁榮。他之後動身前往比利時布魯塞爾......（點擊了解更多）

拜登防長人選

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊12月8日發聲明稱，拜登將提名退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長。他或能成為首位掌管五角大樓的非裔美國人。他在軍中威望甚高，又不持鷹派立場，而他能夠取代之前呼聲甚高的弗勞諾伊（Michele Flournoy）還有一些過人之處。不過由於他退役未滿7年，不符合法例規定，他的任命想在參議院獲得通過，可能面臨一些阻滯……（點擊了解更多）

↓更多奧斯汀的照片，請點擊放大觀看：

拜登政策

從美國總統當選人拜登（Joe Biden）班底的言論以及他的人選可見，新一屆政府對華態度不會來一個180度轉變。他的國家安全顧問人選沙利文（Jake Sullivan）稱關注香港親民主派人士被捕的事件，美國會與夥伴站在一起對抗中國對香港自由的攻擊，並幫助受迫害者尋找避風港。此外美媒Axios稱拜登考慮提名印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）擔任駐外大使，可能會派駐中國。他曾說北京對香港的增加施壓，也是與美國競爭的一部分。

↓更多拜登與抗疫團隊的照片，請點擊放大觀看：

疫苗接種過敏反應

英國與加拿大先後批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，英國已在12月8日開始大規模接種計劃，當地國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯表示，有2人在接種後出現過敏反應，呼籲有嚴重過敏史者暫時不要接種輝瑞疫苗，政府人員將調查過敏反應是否與疫苗有關，消息令輝瑞股價下跌……（點擊了解更多）

印度怪病

印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）出現一種不知名疾病，截至12月7日，患者總數超過800人，至少1人死亡。當地官員12月8日表示，在患者血液樣本驗出鉛與鎳。西戈達瓦里地區監察官員羅伊（Dolla Joshi Roy）7日表示，認為怪病和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情沒有關係。怪病或與驅蚊劑和農藥有關……（點擊了解更多）

↓想了解更多有關印度爆發神祕怪病以及最新調查進展，請點擊放大觀看：

+ 5 + 5 + 5

編輯精選

德州狀告賓州：最高法院首遇挫 特朗普絕不言敗終點在何？

首席核專家遇刺 伊朗輿論都經歷了什麼？

【孟晚舟引渡案】加拿大警方否認收FBI指示獲取電子設備密碼

必看話題文章

【多啦A夢】大雄撞見靜香洗澡是犯罪行為？日網民聯署要求刪除

男患者呼吸困難急症治療後排出綠色尿液 醫生：罕見但屬良性反應

梅拉尼婭宣布白宮網球場完工 疫情期間大興土木被指不知民間疾苦

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。