素媛｜真兇趙斗淳12年從不認罪終出獄　韓國政府加辣限制活動範圍

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自真人真事案件，2008年一名小女孩遇上了外貌猥瑣、渾身散發著酒氣的兇手的殘忍性侵和虐待，後來韓國方面將此案件翻拍成電影，引起外界高度關注。《素媛》劇情主要講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸同時流出體外，而犯人將於今日（12月12日）出獄返回住處，令受害者及周遭的鄰居極為擔心。

《素媛》以2008年12月於韓國安山市檀園區趙斗淳對8歲小學女生以殘忍手段實施性暴力，並造成其終身殘疾的故事真實改編。（劇照）

案發在2008年早上 8歲女童被性侵及虐待

首先案件發生在2008年12月11日早上，當年仍只得8歲的小學生娜英（化名）在上學途中經過京畿道某一間教堂，遭兇手趙斗淳襲擊兼拖入教堂的廁所進行虐待和性侵，過程中娜英不斷被毆打，更被咬爛臉頰，頭部更被塞入馬桶的水箱中，性侵過程中更導致娜英盆骨骨折、大小腸流出體外壞死、肛門及性器官80％壞死最終昏迷，最終需要裝上人工尿袋和人工肛門，大小便都需他人協助。

事後趙斗淳更為了清除自己的犯罪痕跡，倒了大量冷水在娜英的體內，洗去其體內的精液，後來社區居民發現娜英後，才將她送往醫院。

早前南韓電視台公開趙斗淳的外貌，一度引起嘩然。（影片截圖）

趙斗淳多次堅稱飲醉、唔記得發生咩事

根據韓國法例，趙斗淳的暴行本應判刑15年，不過他在強烈辯稱自己當時「醉酒」以及「記不起當時的事情」，因而獲得3年的減刑，僅判處12年刑期，並將2020年12月12日刑滿釋放。

在事件引起外界關注後，韓國國民對於判決均表示不滿，最終令到韓國國會在2010年時，將有期徒刑上限延長至30年，也廢除了對於未滿13歲兒童下手之性犯罪者的公訴時效，並延長電子腳鐐的配戴時間，最高可達30年。

趙斗淳曾寫下長達7頁的喊冤信。（影片擷圖）

趙斗淳委屈喊冤枉：有證據就割我性器官

不過處分並不適用在趙斗淳身上，在獄中的12年期間，他從不認罪，更不見他有悔改之心。2018年一封趙斗淳的親筆信曝光，字裡行間只在表達自己的委屈之情「完全想不起來事情的經過，難道不代表我並沒有強姦傷害他人嗎？雖然我一直是個一飲酒便口沒遮攔的人，但絕對不是個會強姦孩童的人渣，還說我白天在教堂的洗手間裡做不見得人的事。若有確切我強姦人的證據，在施以刑獄的懲罰以外，那就割了我的性器官吧。」

趙斗淳反社會型人格障礙測試結果分數高達29分，遠超標準分數25分，可見他仍不適合重投社會。（Naver圖片）

韓國政府為此實施「趙斗淳法」

另一邊廂，韓國國民看到如此不知悔改的犯人，紛紛發起到韓國青瓦台網站聯署，在短時間內已有61萬人請願不要將趙斗淳放監，可惜韓國政府發言人當時回應稱「在現行訴訟法律體系下，本案不會重審。」再到了2019年4月16日，韓國政府正式實施「趙斗淳法」，根據此法案，曾性侵未成年人的罪犯，將在刑滿出獄後將會繼續受到24小時一對一的監視，所以趙斗淳在出獄後必須佩戴電子腳鏈以及受全面監視。

娜英的爸爸無奈反問「趙斗淳出獄後能去哪裡？」意指他很有機會找自己一家尋仁仇。（《實事勘察隊》影片截圖）

趙斗淳過百次要求見受害人

後來有韓國節目講到原來一直以來，受害者和趙斗淳兩家人所住的地方相隔只有短短500米，而趙斗淳出獄後又會返回住處，他在12年來過百次喊話想要見娜英一面，十分令人擔心趙斗淳出獄後，就會馬上找到娜英有所行動。

對此，娜英的爸爸極其無奈曾反問「為甚麼要被害者逃亡？」2020年9月，愈發接近趙斗淳出獄，該區的市民愈發不安，超過3600位市民向市政府投訴，接受不到跟強姦犯住在同一區內，更發話威脅要是投訴不果他們就會搬離安山市。

增設5項禁制令

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2020年10月底，法務部曾跟女性家族部、警察廳等政府部門一同舉行會議，制定出應對方案來阻止趙斗淳魔性再起，除了佩戴電子腳拷、一對一24小時全面監視外，更有擬訂在趙斗淳住處半徑1公里以內劃定為「女性安心區域」，加設35部CCTV以及設立防範哨所，同時對趙斗淳設有5項禁制令，包括：禁止接近受害人、禁止飲酒、禁止出入兒童設施範圍、限制外出、更需接受認知行為治療。

趙斗淳住處附近已有5間幼稚園、1間小學

事實上提案並不適用，事關趙斗淳住處半徑500公尺內就已有5間幼稚園和1間小學的，而且娜英在得知趙斗淳將會放監後，流着淚說：「感到非常不安，睡不着覺還總是會發惡夢。」最終靠着人民幫忙眾籌，才能成功搬家。

獄友指趙斗淳在囚時積極健身。（網上圖片）

趙斗淳早有17項前科 居民超驚佢再犯

直到本月初再有趙斗淳的消息流出，有指他在獄中日夜不停鍛鍊身體，一小時內能狂做一千次掌上壓，68歲的他身體健壯得似30多歲，他更可在1小時內喪做一千次掌上壓，同時都有獄友指出趙斗淳性慾十分旺盛，試過自慰被人撞破，他更曾自稱：「聽到監視器的電波聲就能讓我感到興奮。」非常變態。

其實早在趙斗淳犯下2008年性侵傷害女童案前，經已犯下17項前科，當中比較嚴重的包括1983年性侵傷害19歲少女案，當時法官輕判入獄3年；1995年趙斗淳再對一名男性犯下傷害致死罪，他當時同樣以飲酒醉為由，法官輕判2年，再到後來娜英一案被判12年，在他多次犯罪下仍不見悔改之心，確實會令居民人心惶惶，不知所措，更深信他一定會再生事犯案。

現時得知趙斗淳將於12日上午6時出獄，目前對他的限制為：佩戴電子腳拷、一對一24小時全面監視、禁止晚間外出（由晚上9時直到翌日早上6時為止）、禁止飲酒、禁止出入學校等教育設施等。

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