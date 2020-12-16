一分鐘看世界｜拜登正式當選、新冠病毒變種、中澳爭端添一筆？

今天是12月16日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美候任總統拜登

美國50個州及華盛頓特區的選舉人12月14日陸續就總統大選進行投票，結果顯示民主黨人拜登（Joe Biden）贏得選舉人投票，壓倒競逐連任的總統特朗普（Donald Trump）。選舉人團其後正式確認拜登贏得選舉人投票，勝出總統選舉。拜登隨後發表講話，呼籲特朗普接受人民意願。資深共和黨員亦呼籲特朗普接受現實。

圖為2020年12月14日，美國的選舉人團正式選出拜登（右）為總統當選人後，拜登聯同夫人吉爾（左）在台上合照。（AP）

展望2021系列

席捲全球的新冠肺炎疫情不僅感染了逾7,200萬人、奪走了160萬條人命，還帶來了經濟衰退、脫貧進程逆轉等一系列巨大的次生災害，並對未來的經貿格局和世界秩序產生深遠影響——包括全球化加速轉型為區域化，以及中國在全球經濟的主導力量更加凸顯。香港01在一年將盡之際推出「展望2021」系列報道，看看這個多事的2020，會在2021年將我們帶到哪裏？

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病毒變異怎麼辦？

英國英格蘭地區出現的變種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。在新冠疫情爆發後，不時出現病毒變種的消息，最讓人關心的，是病毒變種會否影響現已開始讓人接種的疫苗：疫苗會否變得沒那麼有效，甚至失效？事實是大家不用那麼擔心……（點擊了解更多）

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澳洲煤炭出口被阻

中國傳出國家發改委已批准發電廠不受審批限制進口煤炭，但澳洲除外。澳洲12月15日敦促中國澄清報道，不排除向世界貿易組織（WTO）提出起訴。該國貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）12月15日稱將通過一切途徑應對中國造成的貿易中斷，還說澳洲很快會在世貿就大麥關稅提出訴訟，也正考慮就煤炭打開路類似路徑。

另一疫苗將面市

美國食品和藥物管理局（FDA）稱，美國藥廠莫德納（Moderna）與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID） 研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，符合緊急使用要求。倘若成事，美國將第二次取得緊急使用授權的疫苗。美媒15日稱，最快可在下周開始分發約600萬劑。倘莫德納疫苗真的「過關」，美國民眾最快能在下周能接種第二款疫苗。

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