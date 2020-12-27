新冠肺炎｜全球確診衝破8000萬宗　美國每1000人就有1人染疫死亡

全球的新冠肺炎（COVID-19）累計病例在12月26日升破8,000萬宗，病故人數超過175萬人。在疫情最嚴重的美國，當地累計染疫死亡人數同日也升破33萬人，意味全國每1000人中，就有1人因新冠肺炎病逝。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國目前人口約330,750,000人，即約3.3億人，至於在疫情方面，截至12月26日中午，累計死亡人數升至331,116，意味美國每1000人中有1人染疫病亡。美國目前的累計確診病例超過1,870萬宗。

美聯社之前報道，2020年將成為美國歷史上死亡人數最多的一年，預計美國全年死亡總人數將超過320萬人，較2019年增長40萬，是自1918年以來增長幅度最大的一年。

圖為2020年4月29日在紐約市一個殯儀館內（Getty）

11周增10萬人死亡

CNN的報道提到，該國首宗被記錄為死於新冠肺炎（COVID-19）的個案發生在2月29日，然後到了3月底，美國出現第1000宗染疫死亡個案，當時有些州份開始推出封鎖措施，以阻止病毒散播。惟之後很快到了4月4日，全國已有起碼1萬人死於新冠肺炎，衞生專家當時也警告，死亡數字可能遭到低估。

美國的累計死亡數字之後在5月23日升破10萬人，然後到了9月21日，數字增至20萬人，且很快在11個星期後、即12月中，數字達到了30萬人。

美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，截至香港時間12月27日清晨7時，全球確診病例增至約80,229,602宗，累計病故人數攀升至1,755,940人。美國仍是全球疫情最嚴重國家，其後次序為印度、巴西、俄羅斯、法國。

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