美媒：現實變得很複雜　拜登上台要對中國強硬已沒那麼簡單

在中美兩國關係緊張的背景下，美國媒體12月29日刊文認為，美國候任總統拜登（Joe Biden）的團隊入主白宮後，要對中國採取更強硬立場已經沒那麼簡單。

2020年12月28日，拜登講話中提到在貿易和經濟方面建立更強大的聯盟來對抗中國，「我們與中國競爭並追究中國政府在貿易、技術、人權和其他方面的侵權行為時，當我們建立由志同道合的夥伴和盟友組成的聯盟時，我們的立場將更加堅定」。（AP）

特朗普政府施壓未能奏效

美國《華爾街日報》12月29日指出，拜登的團隊準備入主白宮之際，美國政治圈廣泛流傳的一種說法是，美國將對中國採取更強硬立場，還將開啟兩國經濟脱鈎進程。但正如流言蜚語通常會面臨的情形一樣：現實要複雜得多，美國要在經濟方面採取更強硬立場將頗為艱難。

儘管特朗普（Donald Trump）政府執政四年來對華施壓，但中國經濟如今在某些方面實際上強於西方國家經濟。雖然中國有很多自身的問題，但國際資本正在流入中國，而非流出。在亞洲內部，中國的貿易地位實際上已有所改善。

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）預計2020年中國經濟將擴張1.9%，這意味着在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐的這一年，中國有望成為全球唯一實現增長的主要經濟體。相比之下，美國經濟預計將萎縮4.3%，歐元區經濟料收縮8.3%。

中國出人意料經受住了考驗

《華爾街日報》提到，拜登曾談到要與盟友建立更強大的陣線，以降低中國的經濟影響力。需要做出這些決定之際，拜登面對的情況是，從很多方面來看，中國都出人意料經受住與特朗普政府貿易戰的考驗。

2020年12月7日，中國海關總署公布11月出口數據後，《華爾街日報》稱，18個月前，在中美貿易戰最激烈的時候，幾乎沒有人會預料到中國的出口會在2020年打破紀錄，但這確實發生了。（新華社）

其他方面，中國的經濟影響力實際上有所提升。中國已經與另外14個國家共同成立了一個新的地區貿易集團，而美國被排除在外。與此同時，歐洲國家正試圖與中國敲定一項雙邊投資協議。總體而言，雖然中國和西方之間的政治緊張局勢不斷加劇，但西方金融資本仍在流入中國。

大西洋理事會（Atlantic Council）政策和項目主任Josh Lipsky稱，中國正處於一種強有力的談判地位，中國散發出的吸引力比2017年時更強烈。

2011年曾與拜登一起出訪中國的美麗孫女成為媒體關注焦點：

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此外，與美國相比，美國的盟友普遍對讓其經濟與中國經濟脱鈎不那麼感興趣。大西洋理事會近期的一份報吿顯示，過去四年裏，外資購買中國債務的數量明顯增加。該報吿總結道：「總的來說，中國促使國內金融市場與全球市場進一步融合的開放措施，與華盛頓方面的脱鈎言論形成鮮明對比。」

康奈爾大學（Cornell University）貿易政策教授Eswar Prasad說，美國和中國正陷入一場明確的、不斷升級的權力鬥爭中，在對中國採取更強硬立場的問題上，美國兩黨有着廣泛共識。但這種不斷變化的關係究竟會變成什麼模樣，目前還沒有定論。同時，一個令人不安的現實是，進入這段關係重估的時期之際，中國手中掌握着一些強大的經濟牌。