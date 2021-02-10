世衛公布武漢調查發現　美媒：中國贏得一場公關勝利

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-10 16:21

世界衛生組織（WHO）專家組前往中國武漢市多個地方進行考察後，2月9日召開新聞發布會公開調查報吿，美國《紐約時報》同日指出，WHO專家組在會上認可中方敘述的關鍵部分，贏得了一場公關勝利。

2021年2月9日，世界衛生組織和中國專家在武漢市召開新聞發布會。（AP）

《紐約時報》2月9日指出，WHO專家組未報吿重大的突破性發現，但表示找到了新冠病毒（SARS-CoV-2）重要線索，對中國政府宣傳的「冷鏈食品傳染」理論持開放態度，淡化了病毒可能由實驗室意外泄漏的觀點。

《紐約時報》稱，WHO的專家們並沒有對中國官員提出批評，而是稱讚了他們，並認可其敘事的關鍵部分，稱病毒可能是通過冷鏈食品運輸傳染給人類。專家組還淡化了病毒可能是由中國運營的實驗室意外泄漏的想法，這一理論與一些美國共和黨人推動的中國實驗室製造了該病毒作為生物武器的說法不同。

報道稱，WHO公布的調查結果給北京帶來了一次公關勝利，壓制了因為最初掩蓋新冠肺炎（COVID-19）疫情行為而受到美國和其他國家官員的批評聲音。

美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠認為，「這是中國在其官方敘事中得到的最權威支持。」但他說，WHO應繼續向中國施壓，要求對方提供數據和調查途徑，「一次訪問是來不及做全面調查的，他們所有工作都是在中國政府允許的範圍內進行。」

喬治城大學（Georgetown University）傳染病專家盧西（Daniel R. Lucey）指，專家們需要取得突破，才能證明其可信度，「若團隊沒拿出一些實質性的東西，還有一種風險是，人們會說這一切都只是一場騷。」